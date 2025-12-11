Trump, Papa Leon și Netanyahu învinși de creatorii AI. Time îi desemnează pe aceștia drept Personalitatea Anului

Revista Time a anunțat joi că „Arhitecții AI” – grupul celor care au imaginat, proiectat și construit inteligența artificială – au fost desemnați Personalitatea Anului 2025. Ei au fost preferați în locul unor figuri politice de prim rang, precum Donald Trump, Papa Leon al XIV-lea și premierul israelian Benjamin Netanyahu. Decizia reflectă impactul masiv pe care inteligența artificială l-a avut asupra lumii în ultimele 12 luni.

În justificarea sa, citată de Associated Press, Time afirmă că 2025 a fost anul în care potențialul AI „a izbucnit în prim-plan fără posibilitatea de a mai da înapoi”. Momentul care a transformat inteligența artificială dintr-o tehnologie experimentală într-una integrată în viața de zi cu zi.

Explicația pentru care creatorii AI sunt Personalitatea Anului

„Pentru a fi adus era mașinilor gânditoare, pentru a uimi și a îngrijora omenirea, pentru a transforma prezentul și a depăși limitele posibilului, Arhitecții AI sunt titularii tilului de Personalitatea Anului 2025”, explică prestigioasa revistă în mesajul oficial.

Time a subliniat că alegerea a vizat în mod deliberat oamenii din spatele tehnologiei, nu tehnologia în sine. „Am ales oamenii care au imaginat, proiectat și construit AI, nu tehnologia însăși”, a precizat redactorul-șef, Sam Jacobs.

Precedente atipice în alegerile Time

El a menționat că revista a desemnat în trecut nu doar persoane, ci și concepte (precum Pământul în pericol în 1988) și computerul personal în 1982. Alegerea PC-ului în locul lui Steve Jobs „a devenit ulterior subiect de cărți și film”.

În materialul vizual care însoțește anunțul Time, una dintre coperți recreează celebra fotografie „Lunch Atop a Skyscraper” din anii ’30. Imaginea prezintă pe opt lideri ai industriei tech așezați pe o grindă. Printre ei se numără Mark Zuckerberg (Meta), Lisa Su (AMD), Elon Musk (Tesla), Jensen Huang (Nvidia), Sam Altman (OpenAI), Demis Hassabis (Google DeepMind). Alături, apar Dario Amodei (Anthropic) și Fei-Fei Li, pionieră AI și fondatoare a startup-ului World Labs. O altă copertă prezintă literele uriașe „AI” înconjurate de schele. Imaginea sugerează că tehnologia încă în construcție, dar deja colosală ca influență.

Lideri tech versus lideri politici

AI și unii dintre liderii săi, în special Huang și Altman, erau deja favoriți pentru titlu. Scena politică a adus însă candidați puternici, precum de la Papa Leon al XIV-lea, primul papă american. Între nominalizați s-a aflat și Donald Trump, desemnat Persoana Anului în 2024, după revenirea la Casa Albă. Alte nume au fost Benjamin Netanyahu și Zohran Mamdani, primarul recent ales al New York-ului.

Alegerea este pe deplin justificată, explică analiștii. Ei spun că 2025 a fost anul în care inteligența artificială a trecut „de la o tehnologie folosită de pionieri la una percepută de o masă critică de consumatori ca parte din viața de zi cu zi”.

Selecția Personalității Anului datează din 1927. Alegerea vizează persoana – sau grupul – care, în opinia editorilor celebrei reviste americane, a modelat cel mai profund lumea în ultimul an.