Departamentul pentru Eficiență al lui Trump a fost desființat pentru eficiență, dar nimeni nu poate cuantifica economiile, din lipsă de documente

Elon Musk fusese șef al acestei agenții federale însărcinate cu eficientizarea cheltuielilor din bugetul de stat și chiar a ieșit cu o drujbă în mână la un eveniment, fluturând-o deasupra capului, pentru a sugera tăierile de cheltuieli.
Luiza Moldovan
23 nov. 2025, 15:41, Știri externe

Departamentul pentru Eficiență Guvernamentală (DOGE) al președintelui Donald Trump a fost desființat cu opt luni înainte de sfârșitul său programat, ca un simbol al luptei președintelui de a reduce cheltuielile guvernului, dar despre care criticii spun că a adus puține economii măsurabile.

Directorul Biroului de Management al Personalului, Scott Kupor, a declarat, la începutul acestei luni, citat de Reters, că „Acest lucru nu există”, DOGE nu mai este o „entitate centralizată”.

Agenția fusese înființată în ianuarie și a făcut incursiuni dramatice în Washington în primele luni ale celui de-al doilea mandat al lui Trump pentru a reduce rapid numărul agențiilor federale, pentru a le reduce bugetele sau a le redirecționa activitatea către prioritățile lui Trump, scrie Reuters. Biroul de resurse umane al guvernului federal a preluat de atunci multe dintre funcțiile DOGE, potrivit lui Kupor.

A plecat DOGE, intră în scenă National Design Studio

Cel puțin doi angajați proeminenți ai DOGE sunt acum implicați în National Design Studio, un nou organism creat printr-un ordin executiv semnat de Trump în august.

Acest organism este condus de Joe Gebbia, cofondator Aibnb, iar ordinul lui Trump i-a cerut să înfrumusețeze site-urile web guvernamentale.

Gebbia a făcut parte din echipa DOGE a miliardarului Elon Musk, în timp ce angajatul DOGE, Edward Coristine, poreclit „Big Balls”, i-a încurajat pe urmăritorii contului său X să aplice pentru a i se alătura.

Dispariția DOGE contrastează puternic cu efortul depus de guvern timp de mai multe luni pentru a atrage atenția asupra sa, Trump, consilierii săi și secretarii de cabinet postând despre aceasta pe rețelele de socializare.

Musk a tăiat cheltuielile guvernamentale cu o drujbă imaginară

Musk, care a condus inițial DOGE, a lăudat în mod regulat activitatea sa pe platforma sa X și, la un moment dat, a fluturat o drujbă pentru a sugera eforturile de a reduce locuri de muncă în guvern.

„Acesta este fierăstrăul cu lanț pentru birocrație”, a spus Musk, ținând spectaculoasa unealtă deasupra capului la Conferința de Acțiune Politică Conservatoare din National Harbor, Maryland, în februarie.

Reprezentanții DOGE au susținut că a redus cheltuielile cu zeci de miliarde de dolari , dar acest lucru a fost imposibil de verificat de către comunitatea de experți financiari externi, pentru că unitatea nu a pus la dispoziție nicio contabilitate publică detaliată a activității.

„Președintele Trump a primit un mandat clar de a reduce risipa, frauda și abuzul în cadrul guvernului federal și continuă să își îndeplinească în mod activ acest angajament”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Liz Huston, într-un e-mail către publicația citată.

Uite DOGE, nu e DOGE

Oficialii administrației Trump nu au declarat deschis că DOGE nu mai există, nici măcar după conflictul public dintre Musk și Trump din luna mai.

Musk a părăsit între timp Washingtonul.

Trump și echipa sa au semnalat totuși dispariția acestuia în mod public încă din această vară, chiar dacă președintele SUA a semnat un ordin executiv la începutul mandatului său prin care decreta că DOGE va dura până în iulie 2026.