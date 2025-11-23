Departamentul pentru Eficiență al lui Trump a fost desființat pentru eficiență, dar nimeni nu poate cuantifica economiile, din lipsă de documente

Departamentul pentru Eficiență Guvernamentală (DOGE) al președintelui Donald Trump a fost desființat cu opt luni înainte de sfârșitul său programat, ca un simbol al luptei președintelui de a reduce cheltuielile guvernului, dar despre care criticii spun că a adus puține economii măsurabile.

Directorul Biroului de Management al Personalului, Scott Kupor, a declarat, la începutul acestei luni, citat de Reters, că „Acest lucru nu există”, DOGE nu mai este o „entitate centralizată”.

Agenția fusese înființată în ianuarie și a făcut incursiuni dramatice în Washington în primele luni ale celui de-al doilea mandat al lui Trump pentru a reduce rapid numărul agențiilor federale, pentru a le reduce bugetele sau a le redirecționa activitatea către prioritățile lui Trump, scrie Reuters. Biroul de resurse umane al guvernului federal a preluat de atunci multe dintre funcțiile DOGE, potrivit lui Kupor.

A plecat DOGE, intră în scenă National Design Studio

Cel puțin doi angajați proeminenți ai DOGE sunt acum implicați în National Design Studio, un nou organism creat printr-un ordin executiv semnat de Trump în august.

Acest organism este condus de Joe Gebbia, cofondator Aibnb, iar ordinul lui Trump i-a cerut să înfrumusețeze site-urile web guvernamentale.

Gebbia a făcut parte din echipa DOGE a miliardarului Elon Musk, în timp ce angajatul DOGE, Edward Coristine, poreclit „Big Balls”, i-a încurajat pe urmăritorii contului său X să aplice pentru a i se alătura.

Dispariția DOGE contrastează puternic cu efortul depus de guvern timp de mai multe luni pentru a atrage atenția asupra sa, Trump, consilierii săi și secretarii de cabinet postând despre aceasta pe rețelele de socializare.

Musk a tăiat cheltuielile guvernamentale cu o drujbă imaginară

Musk, care a condus inițial DOGE, a lăudat în mod regulat activitatea sa pe platforma sa X și, la un moment dat, a fluturat o drujbă pentru a sugera eforturile de a reduce locuri de muncă în guvern.

„Acesta este fierăstrăul cu lanț pentru birocrație”, a spus Musk, ținând spectaculoasa unealtă deasupra capului la Conferința de Acțiune Politică Conservatoare din National Harbor, Maryland, în februarie.

🚨 LMAO! Elon Musk just paraded around the stage at CPAC with a chainsaw given to him by Javier Milei 🤣 „THIS IS THE CHAINSAW FOR BUREAUCRACY!” 🔥 pic.twitter.com/NcL2f22xjO — Nick Sortor (@nicksortor) February 20, 2025

Reprezentanții DOGE au susținut că a redus cheltuielile cu zeci de miliarde de dolari , dar acest lucru a fost imposibil de verificat de către comunitatea de experți financiari externi, pentru că unitatea nu a pus la dispoziție nicio contabilitate publică detaliată a activității.

„Președintele Trump a primit un mandat clar de a reduce risipa, frauda și abuzul în cadrul guvernului federal și continuă să își îndeplinească în mod activ acest angajament”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Liz Huston, într-un e-mail către publicația citată.

Uite DOGE, nu e DOGE

Oficialii administrației Trump nu au declarat deschis că DOGE nu mai există, nici măcar după conflictul public dintre Musk și Trump din luna mai.

Musk a părăsit între timp Washingtonul.

Trump și echipa sa au semnalat totuși dispariția acestuia în mod public încă din această vară, chiar dacă președintele SUA a semnat un ordin executiv la începutul mandatului său prin care decreta că DOGE va dura până în iulie 2026.