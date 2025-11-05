Aliatul lui Musk nominalizat de Trump pentru funcția de șef al NASA

Isaacman a fost eliminat din cursa pentru conducerea NASA la începutul anului 2025, pe fondul unei dispute mediatizate între Trump și Musk. Sean Duffy, șeful Departamentului Transporturilor al SUA, a fost numit șef interimar al NASA.

„În această seară, am plăcerea de a-l nominaliza pe Jared Isaacman, un lider de afaceri, filantrop, pilot și astronaut de succes, în funcția de administrator al NASA”, a declarat Trump pe rețelele de socializare. Numirea trebuie confirmată de Senat, unde Partidul Republican al lui Trump deține o majoritate de 53-47.

În 2024, Trump, în calitate de președinte ales, l-a numit pe Isaacman la conducerea NASA la recomandarea lui Musk, CEO-ul SpaceX, care a fost un consilier influent al președintelui și a căutat să alinieze mai strâns programul spațial american cu obiectivul său de a trimite misiuni pe Marte, potrivit Reuters.

Isaacman, un miliardar care a comandat primul echipaj spațial civil în 2021 la bordul unei capsule SpaceX, a petrecut luni de zile navigând prin procesul de confirmare al Senatului, echilibrând dorința administrației Trump de a se concentra pe Marte cu strategia de miliarde de dolari a NASA de a se întoarce mai întâi pe Lună într-o cursă geopolitică cu China.

„Pasiunea lui Jared pentru spațiu, experiența sa de astronaut și dedicarea sa pentru a depăși limitele explorării, a dezvălui misterele universului și a promova noua economie spațială îl fac persoana ideală pentru a conduce NASA într-o nouă eră îndrăzneață”, a scris Trump în postarea sa.

Isaacman a fondat compania Shift4 Payments când era adolescent.