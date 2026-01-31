SpaceX vrea să trimită un milion de sateliți în spațiu pentru a funcționa ca centre de date AI

Potrivit documentului citat de Reuters, SpaceX intenționează să trimită pe orbită până la 1 milion de sateliți care să exploateze energia solară în vedere dezvoltării inteligenței artificiale.

Depunerea documentului are loc după ce au apărut informații potrivit cărora Sși compania de inteligență artificială xAI poartă discuții pentru o posibilă fuziune, demers ce ar accelera planurile SpaceX de a muta infrastructura AI în spațiu, în contextul competiției tot mai intense cu companii precum Google, Meta și OpenAI.

„Prin valorificarea directă a energiei solare aproape constante, cu costuri de operare sau întreținere reduse, acești sateliți vor atinge costuri și o eficiență energetică transformatoare, reducând în același timp semnificativ impactul asupra mediului asociat centrelor de date terestre”, se arată în cererea depusă de SpaceX la Comisia Federală de Comunicații.

Este puțin probabil ca SpaceX să lanseze efectiv 1 milion de sateliți, întrucât în prezent existâ aproximativ 15.000 de sateliți pe orbită.

Planul se bazează în mare măsură pe racheta Starship, vehiculul reutilizabil de nouă generație al companiei. „Din fericire, dezvoltarea unor vehicule de lansare complet reutilizabile, precum Starship, care pot lansa milioane de tone de masă pe an pe orbită atunci când sunt lansate cu o viteză mare, înseamnă că potențialul de procesare pe orbită poate atinge o scară și o viteză fără precedent în comparație cu construcțiile terestre, cu un impact semnificativ redus asupra mediului”.