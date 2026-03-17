Unul dintre cei mai influenți oameni din tech: Nu îmi pot imagina viața fără Apple

Într-o intervenție la ABC, în emisiunea „Good Morning America”, citată de CNBC, Cook a calificat drept simple zvonuri informațiile potrivit cărora s-ar pregăti să facă un pas înapoi. „Nu, nu am spus asta. Nu am spus asta niciodată. Iubesc profund ceea ce fac. Acum 28 de ani am intrat în Apple și mi-a plăcut fiecare zi de atunci”, a declarat el. „Nu îmi pot imagina viața fără Apple”.

Între aniversarea de 50 de ani și presiunea livrării AI

Momentul este unul dificil pentru conducerea Apple. În decembrie, Apple a pierdut mai mulți executivi-cheie într-un interval scurt, inclusiv șeful diviziei de inteligență artificială, John Giannandrea, principalul jurist și un lider din zona de design. Contextul a alimentat criticile potrivit cărora modelul actual de conducere ar putea fi mai puțin adaptat unei industrii tot mai dominate de inteligența artificială.

Apple se află într-o etapă importantă: compania se apropie de aniversarea a 50 de ani, pregătește lansări majore de produse și este sub presiune să livreze funcții AI promise, dar întârziate, inclusiv o versiune modernizată a asistentului Siri.

Apple riscă să piardă cursa AI

Mai mulți analiști din piață avertizează că grupul riscă să rămână în urma competitorilor. Walter Piecyk, analist în cadrul LightShed Partners, o firmă de analiză și consultanță specializată în sectorul tehnologiei și telecomunicațiilor, a declarat recent că Apple ar putea ajunge dependentă de Google în zona de inteligență artificială, în urma parteneriatului pentru integrarea modelului Gemini pe iPhone. În opinia sa, această dependență ar putea avantaja ecosistemul Android, acolo unde dezvoltarea și integrarea AI ar avea loc mai rapid.

Apple nu a reușit să livreze modernizarea promisă a Siri în 2025, iar presiunea pentru rezultate concrete în AI crește.

2026, an-cheie pentru Apple?

În acest context, există opinii că anul 2026 ar fi un moment potrivit pentru o eventuală schimbare de leadership, în condițiile în care acțiunile companiei sunt aproape de maxime istorice și se conturează un nou ciclu de upgrade al dispozitivelor. Pe piață se vorbește despre un posibil „super-ciclu” de înlocuire a iPhone-urilor, alimentat de noile funcții de inteligență artificială și de trecerea utilizatorilor de la modele mai vechi la unele mai performante.

Cook își apără strategia

Cu toate acestea, mesajul transmis de Tim Cook indică lipsa oricărei intenții de retragere pe termen scurt.Liderul Apple a descris tehnologia AI drept „profundă” și a apărat strategia companiei, axată pe protejarea vieții private.

În ceea ce privește tarifele comerciale impuse în trecut, care au costat Apple miliarde de dolari, Cook a spus că situația este monitorizată și că o eventuală decizie va fi luată „în consecință”.