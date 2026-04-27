Angajații Google se opun furnizării tehnologiei de inteligență artificială către armata americană

Potrivit site-ului The Information, filiala Alphabet se află în prezent în discuții cu Pentagonul cu privire la IA.

Mai mulți directori ai companiei se numără printre semnatari, potrivit unei declarații consultate de AFP, citată de Le Figaro.

„În starea actuală a lucrurilor, nu există nicio modalitate de a ne asigura că instrumentele noastre nu vor fi folosite pentru a provoca pagube îngrozitoare sau pentru a eroda libertățile individuale, departe de ochii lumii”, a comentat, în declarație, unul dintre angajați, al cărui nume nu a fost dezvăluit.

Împotriva supravegherii în masă

La sfârșitul lunii februarie, administrația Trump a decretat rezilierea tuturor contractelor care o legau de start-up-ul californian, o decizie contestată în instanță de Anthropic.

Ulterior, s-a înțeles cu OpenAI pentru a integra modelele sale în operațiunile clasificate, dar procesul va dura câteva luni.

La fel ca Anthropic, Google a solicitat ca programul său de IA să nu poată fi utilizat pentru supravegherea în masă în Statele Unite sau pentru atacuri mortale. Însă guvernul consideră că este suficient să se angajeze să acționeze în conformitate cu legea.

Google este deja furnizor al Ministerului Apărării, dar pentru activități neclasificate. În 2018, o mișcare internă a determinat grupul să renunțe la participarea la proiectul Maven, care se baza pe IA pentru a analiza imagini colectate de drone.