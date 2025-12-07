Prima pagină » Știri externe » Musk e de acord cu mema care portretizează UE ca fiind „al patrulea Reich”

Elon Musk și-a intensificat atacurile la adresa Uniunii Europene după ce blocul comunitar a amendat platforma sa X cu 120 de milioane de euro, criticând UE și comparând-o cu „al patrulea Reich” într-o postare controversată însoțită de steagul Uniunii și al Germaniei naziste.
07 dec. 2025, 11:46, Știri externe

Miliardarul și magnatul tehnologiei Elon Musk și-a continuat criticile usturătoare la adresa Uniunii Europene după ce blocul comunitar i-a amendat platforma de socializare X cu 120 de milioane de euro, distribuind o postare în care UE este descrisă drept „al patrulea Reich”.

„Cam așa ceva”, a scris Musk pe scurt ca răspuns la postarea în care erau afișate steagul UE alături de cel al Germaniei naziste.

Musk a susținut anterior că blocul comunitar ar trebui „desființat, denunțând totodată că acesta încalcă libertatea de exprimare.

Musk a șters contul de publicitate al Comisiei Europene de pe platforma X

Elon Musk a decis să șteargă contul de publicitate al Comisiei Europene de pe platforma X, în urma unui conflict legat de o postare prin care UE anunța o amendă de 120 de milioane de euro pentru încălcarea Regulamentului privind Serviciile Digitale. Platforma susține că Executivul European a profitat de o breșă de securitate pentru a crește artificial vizibilitatea anunțului.

Nikita Bier, directorul de dezvoltare a produsului al X Corp., platforma deținută de Elon Musk, a anunțat anularea contului de publicitate al Comisiei Europene în contextul conflictului în desfășurare dintre blocul comunitar și platforma de socializare, potrivit Baha.

Bier a afirmat că Executivul UE a profitat de o breșă de securitate în modulul de creare a reclamelor de pe X pentru a „înșela” utilizatorii și pentru a crește „artificial” vizibilitatea postării prin care anunța o amendă de 120 de milioane de euro aplicată gigantului tehnologic pentru încălcarea Regulamentului privind Serviciile Digitale.

 

