Tesla a dezvăluit cifrele reale: Musk a avut parte de un sprijin mai redus în acest an decât în 2018

Însă, aproximativ 66,9% din acțiunile înregistrate în vot au fost în favoarea pachetului, arată un document depus vineri, potrivit CNBC.

Procentul nu include participațiile deținute de membrii consiliului de administrație și de directorii executivi ai Tesla. În 2018, când acționarii au votat un plan similar, sprijinul a fost de 73%, potrivit unei analize realizate de firma de investiții Columbia Threadneedle.

Tesla a anunțat joi rezultate preliminare care arătau 75% sprijin. Însă această cifră includea și votul lui Musk însuși, care deținea aproximativ 15% din acțiunile Tesla la momentul votării.

Scăderea sprijinului vine după o perioadă dificilă pentru Tesla. Vânzările au scăzut în prima jumătate a anului. Retorica politică inflamatoră a lui Musk și implicarea sa în administrația Trump au afectat compania. Valoarea mărcii Tesla s-a deteriorat.

Sprijinul pentru pachetul salarial colosal al lui Elon Musk a scăzut comparativ cu 2018

Cu toate acestea, Andrew Droste, șeful departamentului de guvernanță corporativă al Columbia Threadneedle, spune că votul arată „un sprijin larg pentru Elon în rândul acționarilor Tesla”.

Majoritatea investitorilor recunosc că Tesla și Elon Musk sunt „indisolubil legați” și nu au vrut să riște plecarea sa.

Membrii consiliului de administrație au recomandat aprobarea planului prezentat în septembrie. Însă consultanții de top Glass Lewis și ISS au recomandat investitorilor să voteze împotriva.

Pachetul constă în 12 tranșe de acțiuni care vor fi acordate dacă Tesla atinge anumite obiective în următorul deceniu. Prima tranșă va fi plătită dacă Tesla ajunge la o capitalizare de piață de 2 trilioane de dolari. Asta înseamnă cu aproximativ 500 de miliarde de dolari mai mult decât valoarea actuală.

Musk ar putea încasa peste 50 de miliarde de dolari dacă atinge o serie de obiective mai ușoare, stabilite în noul plan de remunerare. Există și o listă de „evenimente acoperite” care i-ar permite să câștige acțiunile fără a îndeplini obiectivele operaționale necesare.