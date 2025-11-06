Tesla este pe cale să scrie istorie. Musk ar putea deveni cel mai bine plătit CEO din lume

Votul, care va avea loc în cadrul adunării generale anuale a Tesla, organizată la fabrica din Austin, Texas, marchează un moment decisiv pentru viitorul companiei și pentru relația acesteia cu fondatorul său.

Pachetul salarial al lui Elon Musk la Tesla

Propunerea privind pachetul salarial al lui Elon Musk la Tesla include o serie de obiective ambițioase, precum atingerea unui volum de 20 de milioane de vehicule livrate în următorul deceniu și lansarea pe piață a unui milion de robotaxiuri.

În paralel, acțiunile Tesla ar trebui să atingă praguri de evaluare cuprinse între 2 și 8,5 trilioane de dolari, față de valoarea actuală de aproximativ 1,5 trilioane de dolari, scrie Reuters.

Miza votului pentru acționari

Susținătorii consideră că pachetul salarial al lui Elon Musk la Tesla motivează performanța și inovația, însă criticii — inclusiv fondul suveran al Norvegiei și mai mulți consilieri financiari — îl cataloghează drept excesiv.

Consiliul Tesla a avertizat că Musk ar putea demisiona dacă pachetul nu va fi aprobat. În plus, acționarii vor vota și posibilitatea ca Musk să primească un pachet de înlocuire în cazul în care instanța din Delaware respinge actualul plan blocat juridic.

Investiția Tesla în xAI și guvernanța companiei

Pe lângă pachetul salarial al lui Elon Musk la Tesla, acționarii vor analiza și o posibilă investiție a Tesla în compania de inteligență artificială xAI, fondată de Musk.

Decizia ridică semne de întrebare privind posibile conflicte de interese între companiile conduse de miliardar.

Totodată, se va vota eliminarea cerinței de majoritate calificată în favoarea unui vot simplu și o propunere privind neutralitatea politică a companiei, menită să limiteze implicarea Tesla în activități partizane.

Rezultatele votului vor indica câtă încredere mai au investitorii în Elon Musk și cât de departe sunt dispuși să meargă în susținerea strategiei sale de transformare a Tesla într-un lider global în domeniul inteligenței artificiale și roboticii.