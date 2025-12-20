Prima pagină » Știri externe » Lovitură de teatru pentru Tesla. Curtea Supremă reinstaurează pachetul uriaș de compensație al lui Elon Musk

Lovitură de teatru pentru Tesla. Curtea Supremă reinstaurează pachetul uriaș de compensație al lui Elon Musk

Curtea Supremă din statul american Delaware a decis vineri să reinstaureze controversatul pachet de compensație al lui Elon Musk, în valoare inițială de 56 de miliarde de dolari, acordat de Tesla în anul 2018.
Lovitură de teatru pentru Tesla. Curtea Supremă reinstaurează pachetul uriaș de compensație al lui Elon Musk
Sursa foto: Mediafax Foto
Andrei Rachieru
20 dec. 2025, 06:54, Știri externe

Hotărârea unanimă anulează decizia Curții de Cancelarie din Delaware, care anul trecut a invalidat acordul de remunerare, considerându-l incorect negociat și insuficient transparent pentru acționari.

Judecătorii Curții Supreme au argumentat că anularea pachetului de compensație al lui Elon Musk l-a lăsat pe fondatorul Tesla „necompensat pentru timpul și eforturile depuse pe parcursul a șase ani”. Potrivit unei analize Bloomberg, valoarea actualizată a pachetului, raportată la prețul record al acțiunilor Tesla atins în această săptămână, ar ajunge la aproximativ 140 de miliarde de dolari, scrie TechCrunch.

Impactul pachetului de compensație al lui Elon Musk asupra Tesla și pieței

Decizia Curții Supreme este de natură să pună capăt unei dispute juridice de lungă durată, care a avut consecințe semnificative asupra companiei. Nemulțumit de climatul juridic din Delaware, Elon Musk a decis anterior mutarea sediului de înregistrare al Tesla în Texas, o mișcare urmată și de alte companii americane.

Reacția lui Musk nu a întârziat să apară. „Reabilitat”, a scris acesta pe platforma X, mulțumind public susținătorilor săi, inclusiv Alexandrei Merz, o acționară cunoscută sub numele de „TeslaBoomerMama”.

Odată cu reinstaurarea pachetului de compensație al lui Elon Musk din 2018, Tesla este așteptată să revoce un alt plan de remunerare, în valoare de 29 de miliarde de dolari, propus la începutul acestui an ca măsură de siguranță în cazul pierderii apelului. Separat, pachetul de compensație de aproximativ 1 trilion de dolari, aprobat în noiembrie, rămâne în vigoare și presupune atingerea unor obiective extrem de ambițioase.

Contextul juridic al pachetului de compensație al lui Elon Musk

Acordul din 2018 prevedea o serie de praguri de performanță legate de capitalizarea de piață și rezultatele financiare ale Tesla, toate fiind atinse. Cu toate acestea, un acționar minoritar, Richard Tornetta, care deținea doar nouă acțiuni Tesla, a contestat legalitatea negocierii pachetului, invocând conflicte de interese și lipsa unei informări corecte a investitorilor.

După un proces complex, în care Musk a depus mărturie, Curtea de Cancelarie i-a dat dreptate reclamantului în ianuarie 2024, decizie reconfirmată în decembrie. Tesla a formulat apel, iar hotărârea Curții Supreme din Delaware închide definitiv acest capitol.

Recomandarea video

EXCLUSIV A mințit Guvernul României în fața Curții de Justiție a UE? O întrebare născută din Concluziile Avocatului General în dosarul privind prescripția
G4Media
Gheorghe a dat lovitura cu un soi de usturoi pe care îl vinde cu 100 de lei kilogramul. Și străinii îl cumpără
Gandul
De ce ar fi murit mama Mihaelei Rădulescu, de fapt. Văduva lui Felix Baumgartner, primul mesaj oficial: 'Nu a fost bolnavă'
Cancan
Cea mai frumoasă profesoară de matematică din România e colega lui Gabi Tamaș!
Prosport
19 decembrie 1989. Ziua grevei generale de la Elba Timișoara. Pregătiri pentru momentul istoric al eliberării de comunism
Libertatea
Ce se întâmplă dacă lași luminițele de Crăciun aprinse peste noapte? Cât îți încarcă factura la energie
CSID
Mașini premium SH cu probleme. Expert: „Check engine aprins, beculețe care clipocesc...”
Promotor