Prima pagină » Economic » SpaceX ajunge la o evaluare de 800 de miliarde de dolari și confirmă planurile de listare la bursă

SpaceX ajunge la o evaluare de 800 de miliarde de dolari și confirmă planurile de listare la bursă

SpaceX, compania condusă de Elon Musk, face un nou pas spre listarea la bursă, după ce a stabilit o evaluare de aproximativ 800 de miliarde de dolari în urma unei vânzări interne de acțiuni.
SpaceX ajunge la o evaluare de 800 de miliarde de dolari și confirmă planurile de listare la bursă
Petre Apostol
13 dec. 2025, 08:37, Economic

Space X, compania condusă de Elon Musk, a confirmat că se pregătește pentru listarea la bursă, cu o posibilă ofertă publică inițială (IPO) în 2026, care ar putea deveni cea mai mare din istorie.

Într-un mesaj transmis angajaților și investitorilor, SpaceX a precizat că intenția listării la bursă este de a finanța proiecte extrem de ambițioase. Printre acestea se numără dezvoltarea rachetei Starship, extinderea infrastructurii pentru centre de date AI în spațiu și construirea unei baze pe Lună, notează sâmbătă Bloomberg.

Prețul stabilit în cea mai recentă ofertă secundară este de 421 de dolari pe acțiune, aproape dublu față de nivelul din luna iulie, când compania era evaluată la circa 400 de miliarde de dolari.

Această evaluare depășește recordul anterior de 500 de miliarde de dolari stabilit de OpenAI și readuce SpaceX în poziția de cea mai valoroasă companie privată din lume.

În eventualitatea unei IPO, compania ar urmări o evaluare totală de aproximativ 1.500 de miliarde de dolari, comparabilă cu cea atinsă de Saudi Aramco la listarea sa din 2019.

Conducerea SpaceX subliniază însă că momentul listării și evaluarea finală nu sunt încă sigure, iar planurile pot suferi modificări în funcție de evoluția proiectelor și a pieței.

În prezent, SpaceX continuă să domine industria spațială prin lansările frecvente ale rachetei Falcon 9 și prin rețeaua de sateliți Starlink, care furnizează internet pentru milioane de utilizatori la nivel global.

Recomandarea video

EXCLUSIV Laura Codruța Kovesi, reacție în sprijinul magistraților care denunță abuzurile din justiție
G4Media
Singurele 3 zodii care trag lozul cel mare din 15 decembrie 2025. Noroc pe borna destinului pentru acești nativi
Gandul
A deschis succesiunea pentru averea Rodicăi Stănoiu?! L-am fotografiat pe 'puișorul' ministresei la notariat!
Cancan
Mesajul transmis de Sorana Cîrstea după ce a mers cu fiul lui Ion Țiriac în cea mai scumpă stațiune din Elveția
Prosport
Verdict pentru ofițerul de contrainformații care a împușcat primii revoluționari la Timișoara, în decembrie 1989. Vasile Joițoiu, confirmat „securist” după 36 de ani
Libertatea
4 zodii care vor avea câștiguri neașteptate la începutul lui 2026. Dă NOROCUL peste ele
CSID
Dacia C-Neo, testată în Alpi. Noul model a fost surprins în probe pe drumuri montane
Promotor