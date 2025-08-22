SpaceX a lansat avionul spațial X-37B al Forțelor Spațiale în cea de-a 8-a misiune

Robotul X-37B a decolat pe 22 august, ora 03:50 GMT (21 august, la ora 23:50 EDT), de pe racheta SpaceX Falcon 9 de la Centrul Spațial Kennedy (KSC) al NASA din Florida.

Prima treaptă a rachetei Falcon 9 s-a întors pe Pământ conform planului, 8.5 minute mai târziu, aterizând la Stația Forțelor Spațiale Cape Canaveral, situată lângă KSC.

Între timp, treapta superioară a rachetei a continuat să transporte X-37B către orbita joasă a Pământului, unde avionul spațial va efectua o serie de misiuni, unele dintre ele fiind destul de secrete. Nu se știe exact când și unde va fi desfășurat X-37B, potrivit Space.

SpaceX a încheiat transmisiunea web a lansării imediat după aterizarea rachetei, la cererea Forțelor Spațiale.

X-37B, o versiune în miniatură a navetelor spațiale NASA

X-37B, cu o lungime de 8.8 metri, arată ca o versiune în miniatură a navetelor spațiale ale NASA, acum retrase din serviciu. Se crede că Forțele Spațiale dețin două vehicule fără echipaj, ambele construite de Boeing.

X-37B servește în primul rând ca banc de testare pentru senzori și alte tehnologii pe care armata dorește să le verifice în orbita Pământului, ceea ce explică celălalt nume al avionului spațial, Vehiculul de testare orbitală (OTV). O mare parte din acest echipament este clasificat, așa că de obicei avem doar o imagine parțială a încărcăturilor utile și a activităților X-37B în ultima frontieră.

Armata ne-a oferit o astfel de imagine de ansamblu despre misiunea viitoare, cunoscută sub numele de OTV-8. Sarcinile utile care vor fi lansate sunt „tehnologii de ultimă generație, inclusiv comunicații laser și cel mai performant senzor inerțial cuantic testat vreodată în spațiu”, au scris oficialii Forței Spațiale într-o declarație din 28 iulie.

Un senzor inerțial cuantic este un instrument care permite navelor spațiale să măsoare accelerația, rotația și viteza lor folosind principiile mecanicii cuantice.

„Această tehnologie este utilă pentru navigația în medii în care GPS-ul nu funcționează și, prin urmare, va spori reziliența navelor spațiale americane în fața amenințărilor actuale și emergente”, se arată în declarația din 28 iulie. „Deoarece senzorii inerțiali cuantici ar fi utili pentru navigația în spațiul cis-lunar [Pământ-Lună], aceștia promit, în plus, să împingă frontierele tehnologice ale călătoriilor și explorărilor spațiale pe distanțe lungi”.

Comunicațiile bazate pe laser, importante pentru securitatea națională

Armata SUA consideră, de asemenea, că comunicațiile bazate pe laser sunt importante pentru securitatea națională și superioritatea spațială americană în viitor. Comunicațiile laser sunt mai sigure decât sistemele tradiționale de frecvență radio datorită naturii lor mai țintite și pot transmite mai multe informații.

În timpul misiunii OTV-8, echipamentele de la bordul X-37B vor efectua teste de comunicații laser „implicând rețele comerciale de sateliți proliferate pe orbita terestră joasă”, potrivit declarației din 28 iulie.

„Demonstrația comunicațiilor laser OTV-8 va marca un pas important în capacitatea Forțelor Spațiale ale SUA de a utiliza rețelele spațiale proliferate ca parte a unei arhitecturi spațiale diversificate și redundante”, a declarat generalul Chance Saltzman, șeful operațiunilor spațiale, în declarație. „Astfel, se va consolida reziliența, fiabilitatea, adaptabilitatea și viteza de transport a datelor arhitecturii noastre de comunicații prin satelit”.

Una dintre aceste „rețele spațiale proliferate” este probabil Starlink, megaconstelația de bandă largă uriașă și în continuă creștere a SpaceX, care în prezent dispune de peste 8.000 de sateliți operaționali în LEO.

Starlink este deja funcțională, oferind servicii clienților din întreaga lume. Mai mulți concurenți se află în faza incipientă de construcție, inclusiv Proiectul Kuiper al Amazon, care până în prezent a lansat 102 dintre cei 3.200 de sateliți planificați.

Misiunile X-37B

X-37B — care se lansează vertical deasupra unei rachete, dar coboară pe Pământ orizontal, pe o pistă — a zburat în prima sa misiune orbitală în 2010. Cel mai recent zbor al vehiculului, OTV-7, a fost lansat în decembrie 2023 și a aterizat pe 7 martie anul acesta.

Această misiune de 434 de zile a pus capăt unui model de durată tot mai mare. Anterior, fiecare misiune X-37B petrecuse mai mult timp în spațiu decât predecesoarele sale, de la OTV-1 de 224 de zile la OTV-6 de 908 zile. Nu știm cât va dura OTV-8, acesta este unul dintre detaliile misiunii pe care Forțele Spațiale le păstrează secrete.

OTV-8 este a treia misiune X-37B lansată cu o rachetă SpaceX, două au folosit Falcon 9, iar una a fost lansată cu Falcon Heavy. Celelalte cinci au zburat cu racheta Atlas V a United Launch Alliance, care este acum în curs de retragere în favoarea noii rachete Vulcan Centaur a companiei.