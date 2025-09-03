SpaceX a lansat alți 24 de sateliți Starlink pe orbită din California cu o nouă rachetă Falcon 9

Astfel de debuturi sunt rare pentru SpaceX, care este renumită pentru reutilizarea extensivă a rachetelor. Într-adevăr, unul dintre propulsoarele Falcon 9 a zburat pentru a 30-a oară săptămâna trecută, un record.

Iar racheta care a fost lansată astăzi va avea șansa să zboare din nou: a aterizat cu succes, coborând pe mare pe nava-dronă SpaceX „Just Read the Instructions” la aproximativ 8.5 minute după decolare, conform planului, potrivit Space.

Între timp, treapta superioară a Falcon 9 a continuat să transporte sateliții Starlink către LEO. Aceștia sunt programați să fie lansați la 62.5 minute după lansare.

Noul lot se va alătura celor aproape 8.300 de sateliți Starlink operaționali aflați deja acolo, continuând să completeze cea mai mare rețea de nave spațiale asamblată vreodată.

Mulți dintre acești Starlinks au fost lansați în acest an. Lansarea de astăzi a fost cel de-al 109-lea zbor Falcon 9 din 2025, iar peste 70% dintre acestea au fost misiuni Starlink.