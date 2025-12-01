SpaceX se pregătește de o nouă misiune Falcon 9

SpaceX se pregătește pentru următoarea misiune Falcon 9, programată pentru luni seara de la Baza Forțelor Spațiale Vandenberg din California, scrie KSBY.

Racheta va plasa pe orbită joasă încă 27 de sateliți Starlink, extinzând rețeaua globală de internet a companiei.

Fereastra de lansare este deschisă între orele 18:10 și 22:10, ora exactă a decolării depinzând de condițiile meteo și de verificările tehnice.

După separarea treptelor, prima treaptă a rachetei Falcon 9 este așteptată să efectueze o coborâre controlată înainte de a ateriza pe o platformă autonomă de recuperare aflată în Oceanul Pacific.

Manevra continuă strategia SpaceX de reutilizare a propulsoarelor și reducere a costurilor de lansare.

SpaceX va transmite lansarea în direct

SpaceX va difuza în timp real misiunea cu aproximativ cinci minute înainte de decolare, pe site-ul oficial.

Transmisiunea va include imagini din operațiunile premergătoare lansării, secvențele de ascensiune și aterizarea propulsorului, oferind publicului o privire completă asupra celei mai recente misiuni Starlink.

Odată ajunși pe orbită, sateliții lansați se vor alătura celor deja operaționali, îmbunătățind acoperirea și reziliența rețelei pentru utilizatorii din întreaga lume.