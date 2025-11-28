Pensionară jefuită de un fals Brad Pitt. A pierdut 100.000 euro

O pensionară elvețiană afirmă că a fost jefuită de 100.000 de euro de un fals Brad Pitt.

Femeia din Elveția a urmărit un cont de Instagram dedicat lui Brad Pitt. Apoi a legat o relație cu un escroc viclean. Acesta ar fi deposedat-o de o sută de mii de franci elvețieni, aproximativ 107.000 de euro, scrie Le Figaro.

„Îmi punea multe întrebări despre ceea ce simt”

Presupusa victimă a intrat într-o relație, pe care o credea amoroasă, cu actorul în vârstă de 61 de ani. „Îmi punea multe întrebări despre ceea ce simt, despre ceea ce îmi place, despre cum văd viața”, povestește pensionara. „Iar într-o zi mi-a dat de înțeles că este îndrăgostit de mine”, a declarat ea într-o emisiune a RTS, Radio Télévision Suisse.

Din mesaje și cuvinte dulci, o armă convingătoare, s-a conturat un proiect de întâlnire.

A plătit zeci de mii de euro pentru întâlnire

Escrocul online ar fi cerut atunci zeci de mii de euro. A argumentat că aceasta este doar o procedură obișnuită pentru a putea întâlni o vedetă ca Brad Pitt. „Eu nu am fost niciodată în contact cu un actor”, justifică femeia. Așa că a făcut transferurile bancare.

În august 2024, când actorul american Brad Pitt a sosit în laguna venețiană, femeia credea că visele ei sunt pe cale să se împlinească. Ea nu a primit decât un buchet de flori și următoarele promisiuni: „Abia aștept să-mi petrec restul vieții cu tine. Pitt”.

Trei săptămâni de așteptare în zadar la Los Angeles

Ulterior, escrocul a cerut alte transferuri. A organizat chiar și o călătorie la Los Angeles. Pensionara a așteptat trei săptămâni în zadar.

Fără a preciza dacă această informație i-a deschis ochii, elvețianca afirmă că a auzit de nenorocirile lui Anne. Este vorba de o mamă de familie franceză care, convinsă că îl ajută financiar pe Brad Pitt, a plătit 830.000 de euro unui escroc. O anchetă pentru înșelătorie a fost deschisă în ianuarie anul trecut, în La Réunion. Rănită de înșelăciune, victima a încercat să-și pună capăt zilelor.

„Cum am putut să fiu abuzată în felul acesta?”

De atunci, ea a publicat o carte pentru a încerca să clarifice mecanismele psihologice care au prins-o în capcană. „Este un fel de labirint din care nu reușeam să ies”, a rezumat ea, în septembrie, pe Figaro TV.

Elvețianca se întreabă: „Știu că am petrecut aproape un an trăind o relație care nu exista. Mă întrebam cum am putut să fiu abuzată în felul acesta?”.

Brad Pitt, avatarul preferat al escrocilor

În septembrie 2024, poliția spaniolă arestase deja cinci persoane. Acestea erau acuzate că au escrocat 325.000 de euro de la două femei. Au pretins, și în acest caz, că sunt Brad Pitt.

Eroul din Fight Club este unul dintre avatarurile preferate ale escrocilor online. Aceștia prosperă în special în Africa.