Cris-Tim își asigură lichiditatea acțiunilor imediat după listare

Compania românească Cris-Tim Family Holding își asigură lichiditatea acțiunilor pe Bursa de Valori București (BVB). Parteneriatul este realizat cu BRK Financial Group, un broker important de pe piața de capital. Cris-Tim este lider pe piața mezelurilor și a produselor gata de consum, iar acțiunile sale sunt tranzacționate la BVB începând cu 26 noiembrie 2025.

BRK va avea rolul de Market Maker, adică va afișa în mod constant oferte de cumpărare și vânzare la prețuri apropiate, astfel încât investitorii să poată intra sau ieși ușor din tranzacții.

Cris-Tim, mai ușor de tranzacționat

„Programul de Market Maker al Emitentului este o opțiune excelentă pentru companiile care doresc să își îmbunătățească lichiditatea acțiunilor”, a precizat Remus Vulpescu, Director General al Bursei de Valori București.

Oficialul a explicat că acest mecanism „crește atractivitatea acțiunilor în rândul investitorilor, sporește vizibilitatea companiei în piață”. El a adăugat că „poate contribui și la includerea acțiunilor în indici locali sau internaționali”.

Obiectiv: mai multă lichiditate pe bursă

„Este responsabilitatea noastră să asigurăm tranzacționarea acțiunilor într-o piață lichidă și eficientă”, a declarat Radu Timiș Jr., CEO Cris-Tim Family Holding.

„Ne dorim ca Cris-Tim să devină una dintre cele mai vizibile companii la Bursa de Valori București, iar lichiditatea solidă este esențială în această direcție”. Radu Timiș a preluat de curând și președinția Asociației Române a Cărnii.

Oferte constante în piață

Brokerul partener va afișa constant oferte de cumpărare și vânzare pentru un pachet de acțiuni de aproximativ 50.000 de euro. Prețurile vor fi apropiate și vor fi disponibile în cea mai mare parte a programului de tranzacționare. Aceste condiții vor ajuta la formarea unui preț corect și la creșterea tranzacțiilor cu acțiunile Cris-Tim.

Cifrele cheie ale listării

Oferta publică inițială a companiei românești a atras 454,35 milioane de lei (89,3 milioane de euro). Interesul investitorilor de retail a fost foarte mare. Subscrierile au depășit de 42 de ori oferta inițială, respectiv de 32 de ori după realocare. La debutul pe bursă, compania a avut o capitalizare de 1,42 miliarde de lei.

Fondată în 1992, Cris-Tim este una dintre cele mai mari companii din sectorul agroalimentar din România. Pentru perioada 2025-2030, compania are un plan ambițios de investiții, ce vizează extinderea producției, inovația și consolidarea poziției sale în piață.