Uniunea Europeană deschide o anchetă care vizează Deutsche Börse, operatorul Bursei de Valori din Frankfurt, și Nasdaq, piața americană dedicată acțiunilor tehnologice. Cele două entități sunt suspectate de încălcări ale regulilor concurenței.
UE deschide o anchetă care vizează Bursa de Valori din Frankfurt și Nasdaq. Există suspiciuni de încălcare ale regulilor concurenței
Petru Mazilu
06 nov. 2025, 13:34, Economic

Comisia Europeană suspectează că între cele două grupuri a existat o înțelegere pentru a nu concura în UE în ceea ce privește anumite instrumente financiare, potrivit Le Figaro.

Un astfel de comportament ar putea constitui o încălcare a normelor UE în materie de concurență, care interzic cartelurile și alte practici comerciale restrictive.

Uniunea Europeană a anunțat joi că a deschis o anchetă împotriva Deutsche Börse, operatorul Bursei de Valori din Frankfurt, și Nasdaq, piața americană dedicată acțiunilor tehnologice.