Asociațiile de magistrați reacționează după documentarul Recorder: Judecătorii au obligația să semnaleze problemele, nu să fie intimidați

Asociațiile subliniază că judecătorii au obligația constituțională de a semnala disfuncționalitățile reale ale sistemului judiciar atunci când sunt afectate independența justiției, buna administrare a cauzelor sau drepturile fundamentale ale cetățenilor. Potrivit magistraților, astfel de luări de poziție reprezintă o expresie a loialității față de statul de drept, nu o abatere de la aceasta.

În acest sens este invocată jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului, în special cauza Baka contra Ungariei, care stabilește că opiniile și criticile punctuale și verificabile aduse de magistrați modului în care sistemul de justiție funcționează, mai ales atunci când vizează aspecte de natură a pune în pericol independența judecătorilor, nu pot atrage răspunderea disciplinară pentru încălcarea obligației de rezervă.

Verificările Inspecției Judiciare trebuie să fie de fond, nu formale

UNJR, AMR și AJADO salută decizia CSM de a sesiza Inspecția Judiciară, dar cer ca verificările să fie substanțiale, obiective și transparente, vizând fondul problemelor semnalate în materialul Recorder, nu doar aspecte formale.

„Acest demers trebuie să clarifice situațiile prezentate și să înlăture orice suspiciuni, pentru ca opinia publică să fie informată corect și complet”, arată organizațiile de magistrați.

Avertisment privind politizarea temei „justiției capturate”

UNJR, AMR și AJADO atrag atenția că probleme punctuale, aflate încă în curs de verificare, sunt folosite pentru a promova ideea unei „justiții capturate”, cu scopul de a justifica noi modificări ale legilor justiției dorite de anumite partide politice.

Magistrații subliniază că documentarul se referă la un număr limitat de dosare penale și la o singură instanță, din cele peste 240 existente la nivel național, ceea ce face periculoasă generalizarea concluziilor.

Suspiciuni privind momentul publicării documentarului

Asociațiile semnatare semnalează și faptul că materialul Recorder a fost publicat cu o zi înainte de pronunțarea Curții Constituționale asupra proiectului de lege privind pensiile de serviciu ale magistraților, context pe care îl consideră relevant în evaluarea impactului public și politic al demersului jurnalistic.

Concluzie: Reforma sub presiune mediatică riscă să slăbească justiția

În concluzie, UNJR, AMR și AJADO susțin libertatea de exprimare a magistraților și necesitatea verificării oricăror disfuncționalități reale, dar avertizează că o nouă reformă inițiată într-un climat dominat de emoție, presiune mediatică și polarizare politică riscă să ducă la confiscarea temei justiției în scopuri politice sau în interesul altor grupuri de putere, cu efecte grave asupra independenței justiției

Asociațiile anunță că vor denunța orice tentativă de confiscare politică a temei justiției și folosirea sistemului judiciar ca armă în disputele pentru putere.