Radu Marinescu: Orice fel de abatere care afectează funcționarea justiției să nu fie tolerată

„Într-o democrație, cetățenii au deplină libertate de a-și spune punctele de vedere, inclusiv prin intermediul unor proteste. Mesajul meu este că au fost invocate probleme concrete cu privire la activitatea din justiție și că astfel de probleme nu trebuie sub nicio formă ignorate, ci tratate cu foarte multă seriozitate”, a declarat Marinescu, luni, la Digi24.

Ministrul a spus că problemele pot fi identificate doar „în baza probelor”; punctând: „după ce aceste verificări vor fi făcute, verificări pe care eu personal, ca ministru a justiției, le-am cerut a fi prompte, obiective, imparțiale și depline, după ce aceste verificări vor fi finalizate, să se ia și măsurile necesare, pentru ca orice fel de abatere care afectează funcționarea justiției să nu fie sub nicio formă tolerată”.

Ministrul a precizat că a solicitat public intervenția Consiliului Superior al Magistraturii și a Inspecției Judiciare, însă a adăugat că eforturile ar trebui susținute și de magistrații care au reclamat nereguli: „Toți cei care au invocat magistrați fiindcă există disfuncționalități sau probleme,Trebuie să contribuie din punctul meu de vedere activ la aceste proceduri pentru a afla adevărul, avem nevoie de adevăr și de la concluziile acestea”.

„Eu mă raliez punctului de vedere al domnului președinte Nicușor Dan, care a spus magistrații care cunosc aspecte, magistrații care au de devoalat abuzuri, care au de devoalat disfuncționalități ale sistemului, trebuie să le spună, să le comunice și să susțină și cu datele, cu dovezile, ce le au la îndemână”, a mai spus ministrul.