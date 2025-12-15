Prima pagină » Știrile zilei » Radu Marinescu despre tensiunile din justiție: Vom constitui și un grup de lucru. Toată lumea trebuie să-și pună punctul de vedere

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a declarat că urmează să fie constituit un grup de lucru privind gestionarea problemelor din sistemul de justiție, adăugând că din grupul de lucru trebuie să facă parte și reprezentanți ai puterii judecătorești.
„Vom constitui și un grup de lucru.  Domnul prim-ministru va fi cel care va stabili și va definitiva această componență a grupului de lucru. Opinez categoric că trebuie să facă parte din acest grup reprezentanții puterii judecătorești pentru că până la urmă discutăm despre norme care reglementează autoritatea judecătorească”, a declarat ministrul, luni la Digi24. 

Despre o posibilă intrare a unor magistrați care au semnat problemele în sistemul de justiție, Marinescu a spus: „Despre doamna Moroșanu și ceilalți care au făcut foarte bine că au vorbit public despre probleme, pot să spun că la Ministerul Justiției au oricând posibilitatea să ne transmită absolut toate aspectele pe care le consideră relevante”. 

Ministrul justiției a continuat; „Deci eu consider că e important să existe această comunicare. Este foarte bine că există și această reacție a magistraților. Eu nu pot decât să pun la dispoziție pe cei din ministerul meu dar evident nu am absolut nimic împotrivă să participe toți cei care sunt considerați și apreciați relevanți. Absolut toată lumea trebuie să-și pună punctul de vedere”. 

 

 

 

