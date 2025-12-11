Operatorii de termoficare și de infrastructură aeroportuară au primit derogări de la legea privind întărirea disciplinei financiare. Argumentele Guvernului

Ordonanța de Urgență aprobată joi de Guvern introduce o derogare temporară de la prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul operatorilor economici de stat, potrivit informării Executivului.

Astfel, acestă măsura permite continuarea finanțării, până la data de 31 decembrie 2025, a operatorilor economici care administrează infrastructură aeroportuară și se află în subordinea, coordonarea sau autoritatea instituțiilor administrației publice centrale, chiar dacă aceștia nu au îndeplinit în anul 2025 cerințele legale privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli.

„Măsura este necesară având în vedere că infrastructura aeroportuară aflată în administrarea operatorilor economici de stat este utilizată frecvent pentru activități suport ale operațiunilor aeriene militare, inclusiv poliția aeriană, și trebuie menținută în stare operațională permanent, 24 de ore din 24, 7 zile din 7, la standarde ridicate de siguranță și securitate. Prin această ordonanță de urgență, Executivul asigură continuitatea funcționării infrastructurii aeroportuare strategice și sprijină îndeplinirea angajamentelor asumate de România în domeniul apărării și securității naționale”, arată Palatul Victoria.

Împrumuturi pentru căldură

Mai mult, actul normativ, care intră în vigoare imediat după publicarea în Monitorul Oficial, facilitează creditarea operatorilor sistemelor de termoficare, de asemenea, prin derogare de la legea privind întărirea disciplinei financiare.

Astfel prin acest act normativ, se majorează alocările pentru finanțarea sistemelor de termoficare și asigurarea cofinanțărilor, o soluție ce răspunde solicitărilor autorităților locale.

De amintit că, la începutul lunii octombrie, nouă municipii au anunțat un necesar de împrumut de aproximativ 560 de milioane de lei pentru ca locuitorii racordați la sistemul centralizat de termoficare să nu stea în frig în case în această iarnă.

Mai exact, se asigură acces suplimentar pentru împrumuturile pe care autoritățile locale le pot contracta de la Trezorerie, din venituri din privatizare. Este vorba despre o suplimentare cu 150 de milioane de lei pentru termie și de 100 de milioane de lei pentru asigurarea cofinanțării proiectelor susținute din fonduri europene, conform informării Guvernului.