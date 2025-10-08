Mai multe municipii cer Guvernului acordul pentru împrumuturi de sute de milioane de lei ca să poată asigura energia termică în acest sezon rece

Cabinetul Bolojan analizează, în ședința de joi, un proiect de Ordonanță de Urgență a Guvernului, inițiat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor publice și Administrației, prin care să permită, prin derogare, unităților adminstrative să garanteze producătorilor de energie termică creditele sau să le acceseze chiar ele, unde este cazul, pentru combustibilii necesari pentru a asigura căldura în sezonul rece 2025 – 2026.

Conform argumentelor transmise Executivului, Ministerul Dezvoltării a inițiat proiectul, având în vedere precedentul din iernile anterioare, dar, mai concret, adresele care vizează solicitare de sprijin financiar în vederea asigurării fondurilor necesare pentru furnizarea agentului termic, depuse de depuse de municipiile Iași, Botoșani, Suceava și Rădăuți, adresele care vizează solicitarea reglementării posibilității garanției realizate de către municipiile Constanța și Botoșani și adresa prin care municipiul Iași solicită instituirea posibilității realizării de împrumuturi, prin excepție de la plafoane.

În prezent, legea prevede că unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale li se interzice accesul la împrumuturi sau la garantarea oricărui fel de împrumut, dacă totalul datoriilor anuale reprezentând ratele scadente la împrumuturile contractate și/sau garantate, dobânzile şi comisioanele aferente acestora, inclusiv ale împrumutului care urmează să fie contractat și/sau garantat în anul respectiv, depășesc limita de 30% din media aritmetică a veniturilor proprii, prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a), diminuate cu veniturile din valorificarea unor bunuri, pe ultimii 3 ani anteriori anului în care se solicită autorizarea finanțării rambursabile care urmează să fie contractată și/sau garantată.

Topul împrumuturilor necesare

Documentele de pe masa Executivului arată că proiectul a fost elaborat după ce nouă unități administrativ teritoriale au transmis solicitări pentru un necesar de aproximativ 560 de milioane de lei pentru furnizarea agentului termic.

„Față de acestea, se constată că, la această dată, există unități administrativ-teritoriale la nivelul cărora nu sunt luate, din lipsa disponibilităților financiare, toate măsurile pentru pregătirea în condiții optime a sezonului rece 2025 -2026”, se arată nota de fundamentare.

Pentru a determina care ar fi valoarea totală a garanțiilor necesare, în ipoteza stabilirii cadrului legal care să permită excepțiile de la plafoane, la nivelul MDLPA au fost obținute următoarele date, comunicate de unitățile administrativ teritoriale următoarea (enumerate în ordinea alfabetică a județelor de care aparțin):

Bacău – 97.000.000 lei (gaze naturale)

Oradea (Bihor) – 70.000.000 lei (gaze naturale)

Botoșani – 8.000.000 lei (gaze naturale)

Constanța – 80.000.000 lei (gaze naturale)

Gheorgheni (Harghita) – 3.000.000 lei (gaze naturale)

Drobeta Turnu Severin (Mehedinți) – 91.771.000 (păcură)

Ploiești (Prahova) – 50.000.000 lei (gaze naturale)

Focșani (Vrancea) – 50.000.000 lei (gaze naturale)

Totalul este de 449.771.000 lei, la care se adaugă suma pe care municipiul Iași a raportat-o drept necesar de împrumut, de 110.000.000 lei.

Astfel, prin derogare de la interdicțiile și plafoanele actuale, proiectul de OUG prevede, pe de o parte, că:

unitățile administrativ-teritoriale pot garanta împrumuturile contractate de către operatorii de servicii de alimentare cu energie termică din subordine care prestează serviciul public de producere a energiei termice în sistem centralizat, pentru achiziția de combustibil necesar asigurării energiei termice în sezonul rece 2025-2026, cu respectarea legislației în domeniul ajutorului de stat.

până la data de 31 decembrie 2025, unitățile administrativ-teritoriale care au calitatea de operator de serviciu de alimentare cu energie termică pot contracta împrumuturi de la instituțiile de credit pentru achiziția de combustibil necesar asigurării energiei termice în sezonul rece 2025 – 2026.

Există și români care se rebranșează

La nivel național există centralizate doar datele valabile la sfârșitul lui 2024, cele valabile pentru 2025 urmând să fie agregate si transmise în aprilie, din informațiile Mediafax.

Potrivit Raportului privind starea serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat pentru anul 2024, realizat de specialiștii Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei, se observă în majoritatea regiunilor, în 2024 față de 2023 o scădere a numărului de locuințe alimentate din sistemul de alimentare centralizată cu energie termică (SACET).

Cel mai mare număr de locuințe alimentate din SACET se înregistrează în regiunea București – Ilfov – 536.003, urmată de Regiunea Sud-Vest (104.259 locuințe) și Regiunea Nord-Vest (93.711 locuințe), iar cel mai mic număr de locuințe alimentate din SACET se înregistrează în regiunea Centru, cu 14.620 locuințe alimentate din SACET, potrivit raportului ANRE.

În anul 2024, în 10 din cele 49 de localități au avut loc debranșări de la SACET, însumând 12.553 de locuințe la nivel național. Defalcat pe zone, regiunea cu cele mai multe debranșări, aproape de 30%, este București/ Ilfov, cu 3.548 de locuințe, urmată de Sud – Vest, cu 2.981, și de zona de Vest, cu 1.699.

Ce este interesant de remarcat este faptul că, în același timp, s-au înregistrat rebranșări ale locuințelor la sistemul centralizat, în general de valori mici. O creștere semnificativă s-a înregistrat în Oradea, zonă cunoscută pentru sursa geotermală, ieftină, pentru încălzire, zona păstrând tendința ascendentă din anul precedent. Mai exact, în municipiul Oradea și comuna Sânmartin au fost 1.161 de locuințe rebranșate.