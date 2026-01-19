Ministerul Energiei cere bani de la Fondul de rezervă pentru căldura bucureștenilor și craiovenilor. Bogdan Ivan: „Vom avea cel puțin două-trei ierni în care va trebui să lucrăm în situații de avarie”

Un proiect de hotărâre de Guvern publicat luni în transparență decizională de Ministerul Energiei prevede alocarea unor sume de ordinul milioanelor de euro din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului pentru Electrocentrale (ELCEN) Craiova și Electrocentrale (ELCEN) pentru ca acești producători să asigure continuitatea serviciului public de alimentare cu agent termic în Capitală și în Bănie.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a subliniat luni, într-o conferință de presă, necesitatea acestei alocări, ca soluție temporare înainte de proiectul mai amplu de consolidare a sistemelor de termoficare la nivel național, admițând, la întrebările presei, ca a vorbit des recent cu primarul Craiovei pe această temă.

Proiectul prevede aprobarea suplimentării bugetului Ministerului Energiei pe anul 2026, cu suma de 30.000.000 lei credite de angajament si credite bugetare, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2026, pentru finantarea activitatii Societatii Electrocentrale Craiova S.A., în insolventa, și cu suma de 150.000.000 lei credite de angajament si credite bugetare pentru Electrocentrale București S.A., în vederea asigurării continuității serviciului public de alimentare cu agent termic a Municipiului Craiova, respectiv București.

Potrivit notei de fundamentare, alocarea pentru Craiova vine la cererea edilului-șef.

„În organizarea, funcţionarea şi dezvoltarea serviciilor de utilităţi publice, interesul general al colectivităţilor locale este prioritar. Prevederile prezentei legi vizează satisfacerea cât mai completă a cerinţelor utilizatorilor, protejarea intereselor acestora, întărirea coeziunii economico-sociale la nivelul colectivităţilor locale, precum şi dezvoltarea durabilă a unităţilor administrativ-teritoriale. Prin adresa Municipiului Craiova nr. 3348/09.01.2026 se solicită acordarea către SC ELECTROCENTRALE CRAIOVA S.A. a sumei de 30.000 mii lei , pentru evitarea agravării a situației sociale și sanitare la nivelul Municipiului Craiova”, se arată în proiect.

Soluția temporară: cazanele de apă fierbinte

„Am discutat și cu doamna primar Lia Olguța Vasilescu zilnic în ultima perioadă, nu doar o dată, și cu premierul Bolojan. De asemenea, am transmis un nou proiect de act normativ prin care am solicitat o sumă din fondul de rezervă al primului ministru pentru a găsi acele CAF-uri (cazane de apă fierbinte – n.r.) de care avem nevoie, atât la București, cât și la Craiova, ca soluții temporare. Până când vom ajunge să instalăm noi sisteme care să funcționeze 30 de ani, vom avea cel puțin două-trei ierni în care va trebui să lucrăm în situații de avarie”, a declarat ministrul Energiei, Bogdan Ivan, la întrebările jurnaliștilor, luni, într-o conferință de presă la finalul celei de-a treia ședințe din ultimele săptămâni a Comandamentului Energetic Național.

Demnitarul a subliniat că, în lipsa acestei finanțări punctuale, oamenii vor ajunge să stea în frig și fără căldură.

„Am adus cel mai mulți specialiști pe care le are România în teren. Știm foarte clar ce avem nevoie și la București și ce avem nevoie și la Craiova și, în varianta în care voi primi acești bani din fondul de rezervă în acest moment, până când avem gata bugetul, e foarte bine, dacă nu, vom prinde banii în bugetul pe anul 2026, pentru că acele investiții trebuie începute încă de acum, cu proceduri de achiziție publică, pentru a ne asigura că vom susține sistemul energetic din cele două orașe în această iarnă, dar și că vom fi pregătiți pentru anul viitor, pentru iarna viitoare. Pentru că dacă nu o să investim punctual aceste sume de bani, și nu vorbim de investiții mai mari de aproximativ 40 de milioane de euro în cele două orașe, și anul viitor, și peste doi și peste trei, vom fi fix în aceeași situație, în aceeași poză, poate cu actori diferiți, dar cu siguranță că în aceeași situație în care oamenii să nu aibă apă caldă și căldură în două dintre cele mai mari orașe din România, în Capitala țării și în unul dintre cele mai mari orașe din România”, a detaliat ministrul, la întrebarea jurnaliștilor.

Electrocentrale Craiova, controlată de Ministerul Energiei și aflată în insolență, operează o termocentrală pe bază de lignit cu adaos de gaze naturale, cu putere termică instalată de peste 1.000 MW și electrică de 300 MW, și este activă și pe piața de echilibrare a sistemului energetic național.

Conform celui mai recent bilanț, pe 2024, compania de stat a avut pierderi de peste 433 milioane lei, la încasări totale de 540,2 milioane lei și datorii de 969,3 milioane lei, cu aproximativ 500 de salariați.

Primăria municipiului a transmis, vara trecută, că intenționează să cumpere de la Electrocentrale Craiova activele necesare producerii agentului termic. Și la nivelul Bucureștiului, ministrul Energiei a admis că poartă discuții cu noul primar general pentru a ajunge la o soluție privind viitorul operării sistemului de termoficare, respectiv relația dintre producătorul ELCEN și distribuitorul Termoenergetica, din subordinea PMB.