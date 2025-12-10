Prima pagină » Politic » Ministrul Muncii: „Mai e spațiu de negociere” pentru creșterea salariului minim

Ministrul Muncii: „Mai e spațiu de negociere” pentru creșterea salariului minim

Ministrul Muncii, Florin Manole, declară că mai există spațiu de negociere privind creșterea salariului minim, după ce toate părțile și-au prezentat opiniile la guvern.
Ministrul Muncii: „Mai e spațiu de negociere” pentru creșterea salariului minim
Andreea Tobias
10 dec. 2025, 16:58, Politic

Decizia privind salariul minim urmează să fie luată la începutul săptămânii viitoare. Ministrul Muncii, Florin Manole, a prezentat miercuri argumentele pentru creșterea salariului minim. Ministerul Muncii a susținut nevoia majorării din cauza inflației crescute și afectării puterii de cumpărare.

Argumentele pentru creștere

Florin Manole a subliniat că România este una dintre țările Uniunii Europene unde se înregistrează sărăcie în rândul muncitorilor. „Să lucrezi 8 ore pe zi în mod legal și să nu reușești să faci față cheltuielilor zilnice mi se pare inacceptabil”, a declarat ministrul Muncii.

Au existat și opinii pentru menținerea actualului nivel al salariului minim. Acestea au venit din partea patronatelor. Ministrul Muncii consideră că încă mai e spațiu de negociere.

Impactul asupra bugetului

Florin Manole a explicat că impactul creșterii salariului minim este pozitiv. Sunt foarte puțini salariați cu salariu minim în sistemul de stat. La sfârșitul calculului, impactul este pozitiv prin creșterea colectării la buget.

Poziția PSD

Întrebat ce va face PSD dacă premierul decide să înghețe salariul minim, Florin Manole a răspuns: „Partidul Social Democrat a militat pentru creșterea salariului minim și o va face în continuare până în ultimul moment al deciziei”.

Ministrul Muncii a precizat că PSD este într-o coaliție unde fiecare parte are un cuvânt de spus. „Nu există vreo parte să fie ignorată”, a subliniat Florin Manole.

Consecințele înghețării

Întrebat dacă va aviza o hotărâre de guvern care prevede înghețarea salariului minim, ministrul Muncii a răspuns: „Nu sunt în acel scenariu. Nu funcționăm pe presupuneri pentru o temă cu un atât de mare impact social”.

Florin Manole a avertizat că, dacă nu crește salariul minim, 2 milioane de cetățeni ar pierde din puterea de cumpărare. Statul ar pierde miliarde de lei din taxe pe consum.

„Avem o lege în vigoare, avem suficient argumente pentru respectarea legii”, a declarat ministrul Muncii. Florin Manole a precizat că orice alt scenariu trebuie argumentat de potențialul său promotor.

Recomandarea video

EXCLUSIV Un judecător de la Tribunalul București nu a motivat nici până acum, de peste un an, soluția din dosarul penal al lui Dan Dungaciu, numărul 2 din AUR
G4Media
Cele trei zodii care intră în cea mai norocoasă perioadă din ultimii 15 ani, din 12 decembrie. Începe o schimbare uriașă
Gandul
Rita Mureșan, apariție îngrijorătoare într-o emisiune TV: 'Nu reușește nimeni să o pună pe picioare'
Cancan
FOTO. Cum arată iubita fotbalistului care e pe placul lui Gigi Becali
Prosport
CCR a amânat verdictul privind al doilea proiect al pensiilor speciale ale magistraților, asumat de guvernul Bolojan, pentru ultima duminică din 2025
Libertatea
Când e bine să faci bradul de Crăciun și ce trebuie să pui neapărat în el! Obiectele de neratat
CSID
Este oficial: Impozitul auto va crește, în 2026! Decizia luată de Curtea Constituțională
Promotor