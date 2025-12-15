Nicușor Dan: Plec la Helsinki, iau cu mine îngrijorările legate de funcționarea justiției

„Plec la summitul de la Helsinki, dar iau cu mine îngrijorările societății legate de funcționarea justiției, pe care le împărtășesc. Problemele semnalate în spațiul public sunt grave, dar au rezolvare”, spune Nicușor Dan, luni, pe X.

Nicușor Dan afirmă că ca acționa pentru apărarea independenței justiției și a statului de drept, „în limitele atribuțiilor mele constituționale”.

„Statul de drept nu este negociabil. Pentru ca România să fie un stat respectat în plan extern, trebuie să aibă, înainte de toate, instituții corecte, credibile și funcționale în interior. Cele două obiective nu se exclud, ci se susțin reciproc. Securitatea statului începe din interior”, mai spune Dan.

La ora 15, Dan are o întrevedere cu reprezentanți ai companiilor din domeniul industriei de Apărare și Aerospațiale din Finlanda, iar la ora 17 are o întrevedere cu ărim-ministrul Finlandei, Petteri Orpo. Der la ora 18.15, Nicușor Dan are o întâlnire cu reprezentanți ai comunității românești din Finlanda, la Ambasada României în Republica Finlanda.

Marți, de la ora 9, Nicușor Dan efectuează o vizită la VTT Tehnical Research Centre of Finland, la 11 participă la Summitul Statelor UE de pe Flancul de Est.