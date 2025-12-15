Prima pagină » Politic » Nicușor Dan se întâlnește luni cu reprezentanți ai industriei de apărare din Finlanda

Președintele Nicușor Dan face luni și marți o vizită în Finlanda. Luni, el se va întâlni cu reprezentanți ai companiilor locale din domeniul industriei de apărare și aerospațiale.
15 dec. 2025, 08:16, Politic

Potrivit Administrației Prezidențiale, șeful statului va fi luni și marți într-o vizită în Republica Finlanda.

Luni, Nicușor Dan se întâlnește de la ora 15.00, în Helsinki, cu reprezentanți ai companiilor din domeniul industriei de apărare și aerospațiale din Finlanda.

De la ora 17.00, șeful statului va avea o întrevedere cu prim-ministrul Republicii Finlanda, Petteri Orpo, iar de la 18.15, la Ambasada României, se va întâlni cu reprezentanți ai comunității românești din Finlanda.

Marți, Nicușor Dan va vizita VTT Tehnical Research Centre of Finland, iar de la ora 11.00 va participa la Summitul Statelor UE de pe Flancul de Est.

