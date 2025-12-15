Prima pagină » Știrile zilei » Judecătoarea Liana Arsenie a convocat toți judecătorii CAB să discute despre „problemele reale”

Reuniunea CAB are loc într-un context tensionat pentru sistemul judiciar, marcat de proteste, reacții publice și acuzații grave formulate din interiorul magistraturii.
Judecătoarea Liana Arsenie a convocat toți judecătorii CAB să discute despre „problemele reale”
Foto: Mediafax / Alexandru Dobre
Mădălina Dinu
15 dec. 2025, 09:25, Justiţie

Judecătoarea Liana Arsenie, președinta Curții de Apel București, a convocat luni, la ora 12:00, toți judecătorii instanței la o întâlnire care are ca temă „problemele reale” ale CAB, potrivit unor surse judiciare citate de G4Media. Reuniunea are loc într-un context tensionat pentru sistemul judiciar, marcat de proteste, reacții publice și acuzații grave formulate din interiorul magistraturii.

Întâlnirea este organizată la doar câteva zile după ce, joi, 12 decembrie, Liana Arsenie a susținut o conferință de presă extraordinară. Evenimentul a început cu declarație neașteptată de protest a judecătoarei Raluca Moroșanu, moment care a atras atenția asupra conflictelor interne din cadrul Curții de Apel București și asupra nemulțumirilor legate de modul de conducere al instanței.

Contextul în care are loc această convocare este unul fără precedent în ultimii ani. De cinci zile consecutive, în mai multe instanțe din țară au avut loc forme de protest ale magistraților. Acestea au fost generate de apariția unui documentar realizat de Recorder, care a adus în prim plan presupuse abuzuri din justiție, dar și de reacțiile apărute ulterior privind libertatea de exprimare a judecătorilor și limitele acesteia.

Tensiunile au fost amplificate de declarațiile făcute duminică de judecătoarea Raluca Moroșanu, într-un interviu acordat Recorder. Aceasta a vorbit deschis despre existența unor presiuni interne în sistem, despre lipsa de transparență în luarea deciziilor la nivelul conducerii Curții de Apel București și despre faptul că puterea ar fi concentrată excesiv în mâinile conducerii instanței. Potrivit judecătoarei, aceste practici afectează grav climatul profesional și independența magistraților.

În același interviu, Raluca Moroșanu a cerut explicit plecarea Liei Savonea din magistratură și a făcut referiri directe la șefa Curții de Apel București, despre care a afirmat că se comportă ca și cum ar fi invincibilă. Judecătoarea a subliniat că a ales să facă aceste declarații în cunoștință de cauză, chiar dacă ele ar putea avea consecințe grave asupra carierei sale, inclusiv riscul excluderii din magistratură.

De asemenea, Moroșanu a cerut public modificarea legilor justiției și a afirmat că actualul sistem favorizează frica și tăcerea în rândul magistraților, susținând că schimbările de complete și organizarea activității ar putea influența actul de justiție.

Surse judiciare afirmă că întâlnirea convocată de Liana Arsenie ar urma să abordeze nemulțumirile existente în rândul judecătorilor, dar și problemele de funcționare ale instanței, într-un moment în care presiunea publică asupra sistemului judiciar este în creștere, potrivit sursei citate.

