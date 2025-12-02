Irlanda deschide investigații împotriva TikTok și LinkedIn privind mecanismele de raportare a conținutului ilegal

În conformitate cu regulile Uniunii Europene, instituția analizează dacă platformele respectă standardele care le permit utilizatorilor să raporteze conținut suspectat a fi ilegal, a transmis marți Autoritatea irlandeză de supraveghere a serviciilor digitale.

„Furnizorii trebuie să aibă mecanisme de raportare ușor accesibile și prietenoase pentru utilizator, pentru a semnala conținut considerat ilegal”, a declarat John Evans, comisar pentru servicii digitale în cadrul autorității, potrivit Reuters.

Luna trecută, regulatorul a deschis o investigație asupra platformei X, deținută de Elon Musk, afirmând că aceasta nu reușește să elimine conținutul raportat de utilizatori ca fiind ilegal.

Comisia Europeană este principalul organ de aplicare a regulilor UE în cazul platformelor online foarte mari, însă anumite aspecte ale legislației, inclusiv mecanismul de raportare, intră sub jurisdicția autorităților din Irlanda, țara UE în care majoritatea platformelor își au sediul.

TikTok și LinkedIn, verificate pentru respectarea regulilor UE

Investigațiile privind TikTok, aplicație deținută de compania chineză ByteDance, și LinkedIn, platformă aflată în portofoliul Microsoft, au fost lansate după ce s-a analizat dacă acestea oferă utilizatorilor mecanisme clare și funcționale pentru raportarea conținutului ilegal.

Dacă se constată că firmele încalcă regulile digitale ale UE, autoritatea de reglementare din Irlanda poate aplica amenzi de până la 6% din vânzările globale anuale ale companiei, a precizat instituția.