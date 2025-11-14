Românii mai puțin interesați de titlurile de stat. Cele mai mici subscrieri din ultimele luni la Fidelis

Dobânzi mai mici, interes mai scăzut

Diminuarea interesului – chiar dacă, deocamdată, poate fi considerată temporar – apare într-un context în care dobânzile oferite de Ministerul Finanţelor sunt mai mici decât la ediţiile anterioare. În acelaşi timp, investitorii individuali au găsit pe piaţa de capital randamente potenţial mai atractive, pe fondul noilor maxime istorice ale indicelui BET.

Lei vs. euro: populaţia continuă să favorizeze valuta

În tranşele în lei, Ministerul Finanţelor a propus randamente cuprinse între 6,95% şi 7,95%, în funcţie de scadenţă şi de condiţiile de eligibilitate:

Pentru maturitatea 19 noiembrie 2027 au existat două subtranşe:

una dedicată donatorilor de sânge, cu cupon anual de 7,95% şi prag minim de subscriere de 500 de lei;

una deschisă tuturor investitorilor, cu cupon de 6,95% şi prag minim de 5.000 de lei.

Scadenţa 2029 a venit cu o dobândă de 7,35%, iar cea din 2031 cu 7,70%, ambele accesibile de la 5.000 de lei.

În total, tranşele în lei au atras aproximativ 477 de milioane de lei: 88,9 milioane lei pe varianta cu 7,95% pentru donatori, 231,6 milioane lei pe tranşa de 6,95%, 35 milioane lei pe scadenţa 2029 şi 122 milioane lei pe maturitatea 2031.

Segmentul în euro a fost, din nou, motorul principal al emisiunii. Randamentele au fost cuprinse între 3,90% şi 6,30%, cu un prag minim de intrare de 1.000 de euro:

Emisiunea cu scadenţa în 2028, cu cupon de 3,90%, a atras 52,1 milioane de euro;

Titlurile cu maturitate în 2030, cu dobândă de 5,00%, au cumulat 41,4 milioane de euro;

Scadenţa 2035, remunerată cu 6,30% pe an, a atras 70,9 milioane de euro.

Convertite în lei, aceste sume consolidează ponderea covârşitoare a tranşelor în euro în totalul de 1,3 miliarde de lei, confirmând preferinţa investitorilor pentru economisirea în valută.

Bursa fură scena titlurilor de stat

Deşi emisiunea Fidelis din noiembrie depăşeşte pragul simbolic de un miliard de lei, nivelul total subscris rămâne vizibil sub cel al ediţiilor din vară şi toamnă, când investitorii au beneficiat de dobânzi mai atractive şi de aşteptări inflaţioniste încă ridicate.

Între timp, Bursa de Valori Bucureşti a traversat o perioadă de efervescenţă. Indicele BET a atins noi maxime istorice în noiembrie, depăşind niveluri considerate bariere psihologice şi consolidând percepţia că piaţa locală rămâne atractivă chiar şi după raliul consistent din 2025.

Lichiditatea medie zilnică a crescut semnificativ, reflectând intrarea sau revenirea în piaţă a investitorilor individuali. Mulţi dintre aceştia preferă acum expunerea la acţiuni în detrimentul titlurilor de stat ale căror randamente, deşi încă ridicate în termeni reali, se află pe un trend de scădere.

Perspective mixte pentru Ministerul Finanţelor şi investitori

Din perspectiva Ministerului Finanţelor, rezultatul din noiembrie poate fi considerat satisfăcător: statul se finanţează la costuri mai mici faţă de perioadele cu dobânzi de vârf, reuşind totodată să atragă o sumă relevantă, într-un interval relativ scurt, de la populaţie, notează ZF.

În acelaşi timp însă, se conturează un moment de schimbare în comportamentul investitorilor de retail. Dobânzile în scădere reduc povara bugetară, dar diminuează atractivitatea instrumentelor Fidelis pentru populaţie. Dacă trendul de creştere a bursei va continua, este posibil ca presiunea asupra Ministerului Finanţelor să crească, fie pentru a ajusta din nou dobânzile, fie pentru a diversifica ofertele dedicate micilor investitori.

Pentru investitori, direcţia actuală ridică o întrebare esenţială: cât din economii merită păstrate în instrumente cu risc redus şi randament previzibil precum titlurile de stat şi cât poate fi direcţionat către acţiuni, unde volatilitatea este mai mare, dar la fel şi potenţialul de câştig.