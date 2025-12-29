Câciu spune că „incapacitatea de plată” este o minciună și susține că majorarea TVA nu era necesară

Adrian Câciu susține că execuția bugetară curentă „demască minciuna lunilor iulie-septembrie când ni se spunea ca au fost ascunse facturi de 30 miliarde și că deficitul real la final de an ar fi trebuit să ajunga la 10-11%”.

Acesta explică faptul că, dacă aceste afirmații ar fi fost reale, după rectificarea care a crescut deficitul anual de la 7% la 8,4%, deficitul public ar fi trebuit să crească deja în luna octombrie la 7,2%.

„Ei bine a fost doar 5,7% si iată ca nici in noiembrie nu au apărut celebrele «facturi ascunse». Au avut nevoie de un vinovat, au mințit. Cea mai grosolană minciună a fost cea cu «incapacitatea de plată», cu agențiile de rating care ne bagă în «junk» și suspendarea fondurilor europene. Au mințit”, declară fostul ministru.

Analizând structura cheltuielilor, Câciu subliniază că „din valoarea de 121,8 miliarde, 108,4 miliarde sunt cheltuieli de investiții. Adică 89% din deficit. Cu 35,4 miliarde mai mult decat deficitul primar”.

„Investițiile sunt mai mari decât deficitul primar”

Potrivit acestuia, datele indică faptul că „deficitul primar este de 3,83% din PIB, in timp ce valoarea investițiilor este 5,7% din PIB. Practic, investițiile, ca valoare, sunt cu 50% mai mari decat deficitul primar”.

În ceea ce privește proiecția pentru finalul anului, fostul oficial consideră că „în mod normal, asa cum arata datele la 11 luni, deficitul public anual, se putea închide la 7% din PIB asa cum a fost estimat în legea bugetului inițială”.

Ce spune Câciu despre deciziile guvernamentale recente

„Te intrebi, de ce a trebuit ca deficitul sa urce la 8,4% pentru final de an? Așa cum te întrebi daca era atât de necesara creșterea de TVA daca ai, ca țara, un deficit de 6,4% din PIB la 11 luni si programasei 7% in bugetul initial? De ce te duci în 8,4% pentru final de an? Și ma refer mai ales la faptul ca ai pastrat 8,4% si la a doua rectificare, din noiembrie, când stiai ca vei fi la 6,4% la final de lună”.

Adrian Câciu aduce în discuție și impactul PNRR, precizând că „toți știam, încă de la legea bugetului pe 2025, ca vom avea regularizări de 8,1 miliarde lei odata cu aprobarea modificării PNRR. Adică se vor trece sume de împrumut pe grant, iar efectul va fi neutru în deficit”.

Agențiile de rating

Acesta consideră că acesta este un alt motiv pentru care ținta de 7% era credibilă. Mai mult, el critică performanța actuală în raport cu agențiile de rating: „Cum explici că, desi te lauzi ca ai luat masuri bune de consolidare, agentiile de rating îti mențin, la unison, perspectiva negativă a ratingului de țară? Aduc aminte tuturor ca singura perioadă din ultimii 5 ani cand Romania a avut perspectiva stabilă la toate cele 3 agentii de rating a fost noiembrie 2021-octombrie 2024”.

Fostul ministru taxează atitudinea Consiliului Fiscal și reiterează opoziția față de majorarea taxelor.

„Banuiesc ca, acum, cand investitiile sunt cu 50% mai mari decat deficitul primar, si reprezinta 89% din deficit, Consiliul Fiscal nu ne mai spune ca e o «tampenie» sa motivezi deficitul că faci investitii. Acum e bine, ca nu mai conduce PSD guvernul sau ministerul de finante… Hai, sa fim bine, concluzia mea este ca nu trebuia crescut TVA-ul iar datele execuției bugetare confirma ce spun, ajustarea se face pe alte elemente”, a conchis Câciu.