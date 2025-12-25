Carrefour încheie alianțe de comerț electronic în România și Argentina

România: Parteneriatul Cargus

În România , parteneriatul cu Cargus va integra aproape 450 de magazine Carrefour din întreaga țară în sistemul Cargus Ship & Go, făcând colectarea și expedierea coletelor mai accesibile, potrivit presei locale, potrivit ESM.

Până la sfârșitul acestui an, peste 150 de hipermarketuri, supermarketuri și magazine Express Carrefour vor deveni puncte Cargus Ship & Go active, urmând ca încă 250-300 de locații să fie activate în 2026.

Această extindere este menită să impulsioneze serviciile out-of-home ale Cargus, un sector care a înregistrat o creștere de 20% a volumelor de colete în 2023.

Clienții vor putea utiliza aceste servicii la punctele de informare dedicate clienților sau în apropierea zonelor de checkout din magazinele Carrefour, toate locațiile partenere putând fi găsite cu ușurință prin intermediul aplicației și site-ului web Cargus.

Argentina: Mercado Libre

Peste Atlantic, Carrefour Argentina încheie un parteneriat cu Mercado Libre , marcând intrarea jucătorului din comerțul electronic în sectorul alimentelor proaspete și congelate.

Colaborarea abordează provocările logistice critice asociate cu produsele proaspete, cum ar fi menținerea lanțului frigorific și asigurarea livrării rapide.

De asemenea, va fi integrată experiența aplicației Mercado Libre cu rețeaua extinsă a Carrefour, care deține peste 500 de magazine fizice la nivel național.

Lansat inițial în Buenos Aires, serviciul se va extinde în curând în zona metropolitană Buenos Aires și în alte regiuni, potrivit presei locale.

Utilizatorii pot accesa acum un magazin oficial Carrefour în cadrul platformei Mercado Libre, răsfoind aproximativ 10.000 de produse, inclusiv carne, fructe, legume și alimente congelate, cu livrări programate disponibile în intervale convenabile de patru ore și livrare gratuită pentru achiziții de peste 65.000 de pesos.

Model logistic inovator

Comenzile plasate prin aplicația Mercado Libre sunt pregătite de personalul instruit Carrefour direct în anumite magazine fizice.

Odată pregătite, coletele sunt predate către Mercado Envíos, rețeaua logistică a Mercado Libre, asigurând livrarea rapidă și intactă a articolelor proaspete și refrigerate.