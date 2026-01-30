Guvernul adoptă majorarea capitalului deţinut de România la Banca pentru Comerţ şi Dezvoltare a Mării Negre

Guvernul a adoptat, în ședința de vineri, proiectul de lege pentru majorarea capitalului deţinut de România la Banca pentru Comerţ şi Dezvoltare a Mării Negre.

Potrivit comunicatului de presă emis de Guvern, actul normativ propune majorarea capitalului deținut de România, în calitate de membru fondator, la Banca pentru Comerț și Dezvoltare a Mării Negre (BCDMN) cu 100.256 acțiuni în valoare totală de 115.294.400 euro.

În acest sens, plata capitalului vărsat în valoare de aproape 34,59 de milioane de euro, reprezentând 30% din capitalul subscris, se va realiza în opt tranșe succesive. Fiecare tranșă va fi în valoare de aproximativ 4,32 milioane de euro începând cu anul 2027.

Sumele aferente pentru efectuarea plății se asigură anual de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanțelor, mai menționează Executivul.

Autoritățile subliniază că participarea României la această operațiune de subscriere este necesară pentru menținerea drepturilor de vot în cadrul BCDMN, precum și a reprezentării în structurile de conducere ale instituției financiare.

În acest sens, proiectul de lege urmează să fie transmis Parlamentului pentru dezbatere și adoptare.