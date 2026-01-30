Prima pagină » Politic » Guvernul adoptă majorarea capitalului deţinut de România la Banca pentru Comerţ şi Dezvoltare a Mării Negre

Guvernul adoptă majorarea capitalului deţinut de România la Banca pentru Comerţ şi Dezvoltare a Mării Negre

Guvernul a aprobat, în ședința de vineri, proiectul de lege care vizează majorarea capitalului deținut de România la Banca pentru Comerț și Dezvoltare a Mării Negre (BCDMN), în conformitate cu Rezoluția nr. 220 a Consiliului Guvernatorilor instituției.
Guvernul adoptă majorarea capitalului deţinut de România la Banca pentru Comerţ şi Dezvoltare a Mării Negre
Sursa foto: Alexandru Dobre/Mediafax Foto
Departamentul Politic
30 ian. 2026, 12:35, Economic

Guvernul a adoptat, în ședința de vineri, proiectul de lege pentru majorarea capitalului deţinut de România la Banca pentru Comerţ şi Dezvoltare a Mării Negre.

Potrivit comunicatului de presă emis de Guvern, actul normativ propune majorarea capitalului deținut de România, în calitate de membru fondator, la Banca pentru Comerț și Dezvoltare a Mării Negre (BCDMN) cu 100.256 acțiuni în valoare totală de 115.294.400 euro.

În acest sens, plata capitalului vărsat în valoare de aproape 34,59 de milioane de euro, reprezentând 30% din capitalul subscris, se va realiza în opt tranșe succesive. Fiecare tranșă va fi în valoare de aproximativ 4,32 milioane de euro începând cu anul 2027.

Sumele aferente pentru efectuarea plății se asigură anual de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanțelor, mai menționează Executivul.

Autoritățile subliniază că participarea României la această operațiune de subscriere este necesară pentru menținerea drepturilor de vot în cadrul BCDMN, precum și a reprezentării în structurile de conducere ale instituției financiare.

În acest sens, proiectul de lege urmează să fie transmis Parlamentului pentru dezbatere și adoptare.

Recomandarea video

Discombobulatorul: ce se știe despre arma misterioasă folosită de Delta Force în Venezuela
G4Media
Ce se întâmplă cu pensiile în 2027? Vești proaste pentru toți pensionarii din România
Gandul
Criminalii lui Mario au amuțit instanța de tribunal azi. Decizia pe care au luat-o adolescenții și părinții lor i-a uimit pe judecători
Cancan
FOTO, Cea mai frumoasă femeie din lume, imagini spectaculoase!
Prosport
„Trebuia să îl fac pe soțul ei să o părăsească pentru a putea rămâne cu amantul!” „Măicuța Beatrice”, falsa clarvăzătoare care s-a îmbogățit din descântece și dezlegări de blesteme
Libertatea
Cele 2 zodii care riscă să ajungă la divorț în februarie 2026, potrivit experților în astrologie
CSID
Tragedia PAOK: Fiul a murit pe același drum unde tatăl își pierduse viața, în urmă cu 15 ani
Promotor