Deputat USR, atac dur la adresa PSD: Bugetul României nu e blocat din greșeală. E blocat de PSD

Într-o postare pe pagina de Facebook, Bogdan Rodeanu, deputat USR și vicepreședintele Comisiei de Apărare din Camera Deputaților, a declarat, în contextul blocajului din coaliție privind bugetul de stat pe 2026, că PSD nu mai este capabil să propună soluții viabile și că acțiunile formațiunii politice riscă să conducă la un blocaj bugetar.

„PSD nu mai e ce a fost. Asta am văzut în aceste zile, în cursul dezbaterilor din comisii pe bugetul României pentru 2026. Nu mai e în stare să vină cu soluții reale nici măcar pentru propriile propuneri. Nu mai e în stare să coaguleze o majoritate — nici măcar pe sub masă, cu cei de la AUR. În schimb, vedem un PSD care împinge România spre un blocaj bugetar”, a scris Rodeanu pe Facebook.

Acesta a caracterizat formațiunea drept „un PSD agresiv în discurs și atitudine, dar fără argumente”, susținând că reprezentanții partidului nu explică sursele de finanțare pentru măsurile propuse.

„Vedem un PSD agresiv în discurs și atitudine, dar fără argumente. Un PSD care nu explică de unde vin banii. Azi, PSD nu mai e în stare să găsească soluții fără să mărească deficitul, nici măcar pentru propriile proiecte — după zeci de ani în care au guvernat și au gestionat finanțele țării. Vedem un PSD milog, care prin vocea lui Zamfir cerea, cu o smerenie prefăcută, un miliard (de lei – n.r.)”, a completat Rodeanu.

Deputatul USR susține că propunerile PSD reprezintă o presiune politică pentru creșterea deficitului bugetar, în locul stimulării economiei.

„Nu a fost populism. A fost ceva mai grav: forțare de negociere pe creșterea deficitului în loc de creștere economică. Exact politica disperată după voturi care ne poate duce la un deficit de 10%”, a declarat Rodeanu.

În opinia sa, România are nevoie de „un buget responsabil”, nu de „jocuri politice”.

„Realitatea e simplă: nu există majoritate pentru aceste idei. Și e momentul ca PSD să accepte asta. Bugetul României nu e blocat din greșeală. E blocat de PSD”, a conchis deputatul.