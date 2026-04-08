Deputat USR: Galațiul are potențialul de a deveni un hub logistic pentru proiectele de reconstrucție a Ucrainei

Deputatul USR Bogdan Rodeanu a participat la o întâlnire cu reprezentanți ai administrațiilor locale din sudul Ucrainei, respectiv din Odesa, Mykolaiv și Herson. Întâlnirea s-a desfășurat la Izmail, iar discuțiile s-au concentrat pe eforturile de reconstrucție în plin conflict.

„Am fost la Izmail. Nu într-un cadru formal, nu într-o întâlnire obișnuită. Ci într-un loc în care războiul nu este o temă de analiză, ci o realitate zilnică. În aceeași sală s-au aflat oameni din administrațiile locale din sudul Ucrainei — Odesa, Mykolaiv, Herson. Oameni care, în mod normal, ar fi vorbit despre dezvoltare, investiții sau planuri locale. Astăzi vorbesc despre reconstrucție și despre cum îți ții orașul în viață în timp ce încă ești sub amenințare”, a scris Bogdan Rodeanu pe Facebook.

Deputatul USR a evidențiat și proximitatea conflictului față de România, făcând referire la atacurile din zona Reni.

„Pentru noi, cei din Galați, Ucraina nu mai este de ani buni doar o țară vecină. De la noi, de acasă, de la geam, în unele nopți se văd flăcările atacurilor de la Reni. Nu sunt imagini de la televizor. Nu sunt știri. Sunt reale. Și, în acele momente, înțelegem foarte clar un lucru: între acel pericol și noi sunt oamenii din Ucraina. Oameni care își apără casele, familiile și țara — dar, în același timp, ne apără și pe noi. De aici vine o concluzie simplă: nu mai putem merge separat. Trebuie să ne apărăm împreună și, mai ales, să reconstruim împreună”, a completat Rodeanu.

Galațiul ar putea juca un rol strategic în reconstrucția Ucrainei

În aceste condiții, Rodeanu a punctat faptul că Galațiul ar putea juca un rol strategic în reconstrucția Ucrainei, datorită poziției geografice și infrastructurii.

„Din acest punct, trebuie să privim și rolul Galațiului cu mai multă seriozitate. Prin poziția sa geografică, infrastructura portuară și conexiunile directe cu Izmail și Odesa, Galațiul are potențialul de a deveni un nucleu european transfrontalier de sprijin direct pentru administrațiile ucrainene în accesarea fondurilor, un punct de transfer de expertiză administrativă și instituțională, un hub logistic pentru proiectele de reconstrucție și un pilon sud-estic în arhitectura regională de reconstrucție a Ucrainei”, a adăugat deputatul.

Rodeanu a mai arătat că parteneriatul România–Ucraina trebuie consolidat la nivel local și regional, acolo unde sunt implementate efectiv proiectele.

În acest proces, el a evidențiat rolul organizațiilor precum New Strategy Center, care facilitează dialogul între autorități și experți, precum și sprijinul acordat de Ministerul Afacerilor Externe și de ambasadorul Victor Micula.

„Mai departe, lucrurile nu mai țin de declarații, țin de decizii și de proiecte care trebuie începute acum. Pentru că Galațiul are poziția, are contextul și oportunitatea de a deveni parte din soluție”, a conchis Rodeanu.