Încep lucrările pe un lot al Autostrăzii ,,Unirii”-A8

Autoritățile anunță că se fac pregătiri pentru începerea lucrărilor pe un lot al Autostrăzii ,,Unirii”-A8.
sursa foto: CNIR
Petru Mazilu
19 mart. 2026, 10:17, Economic

Compania Națională de Investiții Rutiere anunță că antreprenorul lotului 1D Joseni-Ditrău al Autostrăzii A8 Târgu Mureș-Târgu Neamț a început organizarea de șantier în zona localității Lăzarea, județul Harghita.

„Organizarea de șantier și pregătirile pentru amenajarea drumurilor tehnologice necesare transportului de echipamente, utilaje și materiale de construcții au ca obiectiv accelerarea proiectului și demararea lucrărilor efective cât mai curând posibil, după finalizarea Proiectului Tehnic, pentru a profita de sezonul favorabil construcțiilor. Echipa CNIR a efectuat săptămâna aceasta, o nouă verificare a celor patru loturi de autostradă dintre Sărățeni (județul Mureș) și Pipirig (jud. Neamț) și este alături de constructori pentru a se asigura că obiectivele avansează conform graficelor asumate”, a transmis CNIR.

Conform CNIR, situația segmentului Sărățeni-Pipirig (116 km) este următoarea:

-Lotul 1C Sărățeni-Joseni (32,4 km), etapa de proiectare începe la data de 30 martie și are o durată de 14 luni

-Lotul 1D Joseni-Ditrău (14,4 km), activități în teren în perioada de proiectare și organizare șantier

-Lotul 2A Ditrău-Grințieș (37,9 km), activități în teren în etapa de proiectare

-Lotul 2B Grințieș-Pipirig (31,5 km), etapa de proiectare începe la data de 30 martie.

