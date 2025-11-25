Fiul producătorului de mezeluri Cris-Tim preia președinția Asociației Române a Cărnii 

Adunarea Generală a Membrilor Asociației Române a Cărnii l-a desemnat pe Radu Timiș Jr. în funcția de președinte, poziție din care va coordona activitatea organizației și va reprezenta interesele procesatorilor de carne la nivel național, potrivit unui comunicat transmis de asociație.

Organizația precizează că alegerea noului președinte vine într-un moment în care sectorul are nevoie de dialog intensificat cu autoritățile, atât în ceea ce privește cadrul fiscal, cât și reglementările sanitar veterinare, de etichetare și cele economice.

„Îmi propun să intensific dialogul și colaborarea cu instituțiile statului privind diferite aspecte de interes pentru procesatorii de carne, inclusiv cele legate de fiscalitate, reglementări sanitare veterinare, etichetare și teme economice” a transmis Radu Timiș Jr. după alegerea sa.

Mandatul său se întinde pe o perioadă de trei ani.