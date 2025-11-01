Musk promite prezentarea Tesla Roadster până la sfârşitul anului, după opt ani de aşteptare

Musk promovează o nouă generaţie a modelului Roadster din 2017, bazându-se pe numele primului vehicul electric al Tesla din 2008. Deşi a fost anunţat cu mult entuziasm, vehiculul nu a intrat încă în producţie.

În conversaţia cu Rogan, Musk a refuzat să dezvăluie detalii tehnice sau de design actualizate, afirmând: „Nu pot face dezvăluirea înainte de dezvăluire”. El a repetat însă că noul Roadster „are şansa de a fi cel mai memorabil produs lansat vreodată”.

Declaraţiile lui Musk vin la o zi după ce Sam Altman, CEO-ul OpenAI şi fost prieten apropiat al lui Musk, a postat pe X că a încercat să anuleze rezervarea sa din 2018 pentru Roadster şi să-şi recupereze avansul. Altman a distribuit o captură de ecran arătând că e-mailul său către Tesla a fost respins.

„Eram foarte entuziasmat de maşină! Şi înţeleg întârzierile. Dar 7,5 ani mi se pare o perioadă lungă de aşteptare”, a scris Altman.

Musk şi Altman se află într-un conflict juridic acut, iar Musk conduce acum startup-ul concurent de inteligenţă artificială xAI.

Criticul popular de tehnologie Marques Brownlee a discutat la începutul acestui an despre procesul dificil de anulare a propriei rezervări pentru Roadster într-un interviu la Waveform Podcast.

Patrick George, redactor-şef la InsideEVs, a declarat pentru CNBC: „Roadster este dispărut de ani de zile. Singurul lucru care l-ar putea determina pe Musk să vorbească din nou despre acest subiect este faptul că Sam Altman a declarat recent că încearcă să anuleze rezervarea”.

Roadster este conceput ca un model de lux, cu volum redus de producţie, menit să concureze cu vehicule precum BYD YangWang U9 Xtreme, recent încununat drept cea mai rapidă maşină de serie din lume.

Anunţul vine în faţa unui vot important al acţionarilor Tesla săptămâna viitoare, în care Musk şi consiliul de administraţie solicită aprobarea unui pachet salarial substanţial. Planul de remunerare i-ar aduce lui Musk aproape 1 trilion de dolari în acţiuni Tesla şi i-ar creşte participaţia la aproximativ 25%, în funcţie de atingerea diverselor obiective de creştere şi evaluări de piaţă.