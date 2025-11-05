Exemplul suedez care arată declinul Tesla în Europa: compania a vândut doar 133 de mașini în octombrie

Tesla continuă perioada dificilă în care a fost condusă, în mare parte, de propriul său director executiv, Elon Musk. Potrivit datelor colectate de Bloomberg, compania a avut încă o lună dezastruoasă în Europa, iar cazul Suediei este deosebit de semnificativ: în octombrie, marca și-a redus livrările cu 89%, ajungând la doar 133 de unități. Deși piața suedeză nu este una mare, aceasta are o pondere importantă în vânzările de vehicule electrice, scrie El Pais.

În alte țări, precum Norvegia sau Italia, Tesla și-a pierdut aproximativ jumătate din înmatriculări, iar în Spania vânzările au scăzut cu 30,6%, ajungând la 393 de unități, potrivit datelor asociației naționale a producătorilor auto, Anfac. Totuși, pe ansamblul anului, marca a crescut cu 7,6% în Spania, dar acest procent ascunde o pierdere reală de cotă de piață, întrucât vânzările de electrice aproape s-au dublat între ianuarie și octombrie, cu o creștere de 89,7%. În Europa, singura excepție pentru Tesla în octombrie a fost Franța, unde livrările au crescut cu 2,4%, însă comparativ cu un octombrie 2024 extrem de slab pentru producătorul american.

Potrivit datelor ACEA (asociația europeană a producătorilor auto), între ianuarie și septembrie înmatriculările de vehicule electrice au crescut cu 25,4% pe întreg continentul, ajungând la aproape 1,8 milioane de unități. În același interval, Tesla a înregistrat însă o scădere de 28,5%, până la 173.694 de mașini.

Deși la începutul anului compania punea declinul vânzărilor pe seama tranziției dintre vechiul și noul Model Y, realitatea pare diferită: clienții europeni sancționează marca din cauza implicării lui Elon Musk în administrația fostului președinte american Donald Trump, unde a condus Departamentul de Eficiență Guvernamentală (DOGE), responsabil cu reducerea cheltuielilor publice. De asemenea, Musk a fost criticat pentru sprijinul său explicit față de partide de extremă dreapta europene, precum Alternativa pentru Germania (AfD), în alegerile din februarie.

În Europa, Tesla se confruntă și cu ascensiunea puternică a mărcilor chineze, în special BYD, în prezent cel mai mare concurent global al său în domeniul vehiculelor electrice, dar și cu revenirea giganților europeni precum Volkswagen, care a devenit cel mai mare vânzător de electrice din Europa.

În schimb, în Statele Unite, Tesla a avut un trimestru record, deoarece clienții s-au grăbit să profite de subvențiile federale de 7.500 de dolari pentru achiziția de mașini electrice, care au expirat la 30 septembrie. Astfel, între iulie și septembrie, Tesla a înmatriculat aproximativ 497.000 de vehicule la nivel mondial, o creștere de 7%.