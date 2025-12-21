Teste pentru COVID-19 și gripă, contrafăcute, ajung pe piața europeană. Autoritățile sanitare au emis un avertisment

Producătorul Safecare Biotech, cu sediul în Hangzhou, China, a confirmat oficial că lotul FCO24090516 nu aparține producției sale și este fals. Alerta a fost transmisă către Agenția Spaniolă a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AEMPS) de către autoritățile din Portugalia, după identificarea unor kituri de autotestare manipulate, scrie Euronews.

Investigație în Spania

AEMPS a declanșat o investigație pentru a stabili dacă aceste teste contrafăcute au fost distribuite pe teritoriul Spaniei. Până în prezent, autoritățile afirmă că nu există dovezi că produsele ar fi ajuns în farmacii sau la distribuitori autorizați.

Cu toate acestea, riscul rămâne ridicat, deoarece testele sunt comercializate online sau prin canale neoficiale.

Diferențe față de produsele originale

Identificarea testelor false este dificilă, întrucât există versiuni legitime ale aceluiași produs, cu referința FCO-6032. Totuși, autoritățile au semnalat trei modificări clare.

În primul rând, eticheta conține informații alterate: lotul FCO24090516, data de fabricație septembrie 2024 și termenul de expirare septembrie 2026.

În al doilea rând, caseta de testare și tubul cu soluție de extracție nu au înscrise numărul lotului și datele de fabricație.

În al treilea rând, tamponul de recoltare nu provine de la furnizorul autorizat, Dalian Rongbang Medical, reprezentat în Europa de Lotus NL.

Avertisment pentru populație

Autoritățile sanitare subliniază că testele reprezintă un pericol major pentru sănătatea publică.

Rezultatele eronate pot conduce fie la infecții nedepistate, fie la tratamente inutile.

Recomandarea este clară: testele trebuie achiziționate exclusiv din farmacii. Persoanele care dețin astfel de kituri suspecte sunt sfătuite să nu le utilizeze sub nicio formă.