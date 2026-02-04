Rusia restricționează călătoriile academice. Ministerul Științei avertizează universitățile asupra deplasărilor în Occident

Informația a fost relatată de Euronews Italia, pe fondul unui climat geopolitic tensionat între Rusia și statele occidentale.

Potrivit surseli citate, restricțiile privind călătoriile academice din Rusia vizează în special domeniile considerate sensibile din punct de vedere al securității naționale. În schimb, cercetătorii din științele umaniste ar fi continuat, cel puțin până recent, colaborările și schimburile academice cu parteneri europeni.

Cazul arheologului Aleksandr Butiaghin

Această nouă abordare instituțională survine în contextul arestării arheologului rus Aleksandr Butiaghin, un nume cunoscut în cercetarea sitului arheologic Mirmekion din Crimeea și fost colaborator al Muzeului de Stat Ermitaj. Butiaghin a fost reținut în Polonia, în decembrie 2025, la solicitarea autorităților ucrainene, care îl acuză de săpături neautorizate pe teritoriul Crimeei, regiune anexată de Rusia în 2014.

Autoritățile de la Kiev susțin că cercetările ar fi fost realizate fără aprobarea instituțiilor ucrainene și ar fi produs daune patrimoniului cultural. Instanțele poloneze au confirmat existența cadrului legal pentru o eventuală extrădare, procedura fiind în desfășurare.

Impactul geopolitic asupra științei

Reacția Moscovei a fost una dură. Rusia a rechemat ambasadorul Poloniei și a calificat acuzațiile drept motivate politic, reafirmând poziția oficială conform căreia Crimeea este parte a teritoriului rus. În mediul academic intern, cazul Butiaghin a reaprins dezbaterea privind separarea dintre știință și politică.

Tot mai mulți cercetători ruși semnalează că restricțiile asupra călătoriilor academice din Rusia, combinate cu sancțiunile internaționale, reduc accesul la proiecte, conferințe și publicații globale, afectând mobilitatea științifică și prestigiul academic al țării.

Pentru autoritățile ruse, cazul Butiaghin reprezintă un avertisment privind riscurile juridice și diplomatice la care pot fi expuși cercetătorii în afara granițelor, consolidând argumentele pentru un control mai strict al deplasărilor academice.