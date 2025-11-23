Un oraș european frumos, perfect pentru plimbări, se mândrește cu un lucru extraordinar pe care Amsterdamul nu îl are

Acest oraș olandez medieval pitoresc se mândrește cu peste 700 de pivnițe medievale transformate în cafenele și restaurante pe malul apei – o caracteristică unică pe care Amsterdam nu o are.

Spre deosebire de capitala olandeză, aglomerată permanent de turiști cu selfie stick-uri care fac stau la cosi interminabile la Muzeul Anne Frank sau Muzeul Van Gogh, Utrecht oferă o atmosferă relaxată și autentică. Acest oraș olandez fermecător păstrează farmecul medieval intact, fără turiștii care invadează cartierul roșu sau petrecerile burlacilor care fac ravagii în Amsterdam, scrie Express.

Pivnițele de pe malul apei din Utrecht – unicatul orașului olandez

Cele mai multe dintre aceste pivnițe istorice se găsesc de-a lungul Oudegracht (Canalul Vechi) și oferă o experiență cu adevărat specială. Construite în secolele al XI-lea și al XII-lea, aceste structuri unice au evoluat de la centre comerciale medievale cruciale la cafenele și baruri vibrante care definesc astăzi caracterul orașului olandez Utrecht.

Primele pivnițe au fost construite în 1150 de un om de afaceri necunoscut care dorea să creeze un tunel de la pivnița casei sale direct la canale. Alții au preluat rapid ideea, tunelurile au devenit mai largi, iar astfel pivnițele s-au transformat în depozite eficiente. Această inovație a creat portul medieval al orașului Utrecht, transformând un râu odată predispus la inundații într-o arteră comercială înfloritoare.

În prezent, orașul numără exact 732 de astfel de pivnițe medievale.

De ce doar acest oraș olandez are canale pe două niveluri

Niciun alt oraș olandez și niciun alt oraș din lume nu a replicat acest concept architectural unic, deoarece nivelul apei în Utrecht este excepțional de scăzut. Acest lucru se datorează unui baraj special pe râul Rijn, în apropiere de Wijk van Duurstede, un cartier din Utrecht.

Canalele unice pe două niveluri permit accesul direct de la nivelul apei la pivnițele de depozitare construite la nivelul inferior. Acestea creează acum terase pitorești și locuri confortabile unde vizitatorii pot savura o ciocolată caldă sau o bere artizanală, bucurându-se de cadrul istoric medieval al orașului olandez.

Experiențe autentice în orașul olandez Utrecht

Acest oraș olandez medieval este plin de buticuri independente, cafenele artizanale și baruri pline de viață, la fel ca „sora sa mai mare” Amsterdam, dar fără aglomerația sufocantă. Pivnițele istorice de depozitare la nivelul apei au fost transformate în cafenele și baruri unice, creând o atmosferă fermecătoare chiar lângă canale.

Veți găsi terase romantice și locuri unde vă puteți relaxa, savura specialități locale și vă puteți bucura de cadrul unic, deosebit de frumos toamna când frunzele aurii se reflectă în apele liniștite ale canalelor.

Paradisul iubitorilor de bere

Pentru pasionații de bere, acest oraș olandez este un adevărat paradis, oferind o varietate impresionantă de baruri specializate, berării artizanale și fabrici de bere locale.

Activități de neratat în orașul olandez Utrecht

Cea mai bună modalitate de a admira magnificul oraș olandez vechi este de pe apă. Nu trebuie să vă limitați la tururile tradiționale pe canal, deși acestea sunt minunate. Caiacele, hidrobicicletele și chiar gondolele pot fi închiriate în diferite locuri din centrul orașului olandez pentru cei mai sportivi și aventuroși.

Dacă puteți să vă îndepărtați de cafenelele din port și să faceți doar un singur lucru în acest oraș olandez istoric, urcați în Turnul Dom. Este cunoscut drept „mândria orașului Utrecht”. Cele 465 de trepte vă vor duce la 95 de metri înălțime, în vârful celui mai înalt turn de biserică din Olanda.

De acolo, veți fi răsplătiți cu priveliști fenomenale asupra orașului olandez și dincolo de acesta, până la linia orizontului. Tururile ghidate includ și vizitarea clopotelor uriașe din podul Ringing Attic și a frumoasei capele St. Michael. Ambele au o istorie fascinantă ce datează din Evul Mediu.

Puteți savura o băutură pe terasele pitorești ale pivnițelor medievale transformate. Asta în timp ce admirați arhitectura unică și atmosfera autentică din Utrecht. Aceste locuri ascunse rămân înghețate în timp, oferind o experiență olandeză autentică călătorilor obosiți de tumultul capitalei.

Utrecht rămâne o bijuterie ascunsă în Olanda. E perfectă pentru călătorii care caută farmecul medieval autentic și plimbări relaxante, departe de aglomerația turistică a Amsterdamului.