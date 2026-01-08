Prima pagină » Știri externe » Turiștii sunt penalizați în tot mai multe locuri. Ce destinații vă golesc portofelul

Turiștii sunt penalizați în tot mai multe locuri. Ce destinații vă golesc portofelul

Taxele turistice cresc în 2026 în numeroase destinații populare. Turiștii vor plăti o taxă de 2 euro pe noapte la București. Los Angeles ajunge la 15,5% din costul cazării, iar Edinburgh stabilește 5% din prețul hotelului.
Andreea Tobias
08 ian. 2026, 07:26, Știri externe

Turiștii vor fi afectați de măsurile administrațiilor locale din întreaga lume. Acestea intensifică acțiunile împotriva supraturismului prin introducerea sau majorarea taxelor, scrie origo.hu.

Taxele turistice vizează finanțarea infrastructurii suprasolicitate și limitarea afluxului de călători în destinațiile aglomerate.

București introduce taxă de 2 euro pe noapte

Guvernul României a aprobat planurile de introducere a taxei pentru vizitatorii din București, în ciuda obiecțiilor industriei hoteliere. Taxa turistică va fi de 10 lei pe noapte, aproximativ 2 euro, urmând să fie folosită parțial pentru promovarea Capitalei ca destinație turistică.

Furnizorii de cazare sau platformele de rezervare online, precum Airbnb, va colecta taxa suplimentară pentru toate rezervările făcute în 2026 și ulterior.

Edinburgh stabilește 5% din tariful de cazare

Din 2026, primarii orașelor și localităților engleze primesc noi competențe pentru impunerea taxelor turistice. Turiștii vor plăti noua taxă în Edinburgh începând cu 24 iulie, stabilită la 5% din taxa de cazare.

Parlamentarii nu au decis încă introducerea unei taxe turistice în Londra, însă Scoția avansează cu implementarea măsurii.

Los Angeles majorează taxa la 15,5%

Los Angeles a crescut semnificativ taxa turistică, care va reprezenta aproximativ 15,5% din costurile de cazare pentru vizitatorii din 2026. Un călător care se cazează într-un hotel de 280 de dolari pe noapte (circa 260 euro) va plăti o taxă de 32 de dolari pe noapte, sau 225 de dolari pe săptămână (aproximativ 210 euro).

Thailanda și Kyoto introduc noi taxe

Thailanda implementează în cele din urmă taxa turistică planificată de ani, care va intra în vigoare la jumătatea anului 2026. Taxa va fi de 300 de baht (aproximativ 8 euro) pentru pasagerii care sosesc cu avionul și 150 de baht (circa 4 euro) pentru cei care sosesc pe mare.

Kyoto va majora taxele turistice începând cu 1 martie 2026 pentru conservarea patrimoniului unic. Hotelurile de lux pot percepe până la 10.000 de yeni (aproximativ 60 euro) pe noapte, iar taxa pentru categoria cea mai mică de cazare va fi echivalentă cu aproximativ 1,3 euro.

Amsterdamul rămâne cel mai scump

Amsterdamul continuă să fie cea mai scumpă destinație din Europa privind taxele turistice, cu 15,25 euro pe noapte de cazare. Taxa este ridicată și în Paris, Barcelona și Roma.

Berlinul are o taxă medie-ridicată de 7,5%, în timp ce taxa municipală de 4% din Budapesta se apropie de nivelurile din Lisabona și Praga, menținând capitala ungară ca destinație metropolitană ieftină.

