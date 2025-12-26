Experții au stabilit 10 atracții turistice de evitat în 2026. Pe listă sunt locuri celebre

Turiștii sunt îndemnați să evite mai multe atracții turistice considerate „dezamăgitoare” în anul 2026. Experții în călătorii de la The Telegraph au dezvăluit 10 atracții de evitat anul viitor. Ei recomandă consultarea listei înainte de planificarea călătoriilor.

Pe listă se află locuri și atracții turistice celebre din Italia, Islanda, Germania, Marea Britanie, Irlanda, Franța și Belgia.

Primul loc este ocupat de o atracție dintr-o țară vizitată de un număr mare de călători în fiecare an. Este vorba despre balconul Julietei din Verona. Publicația britanică notează că William Shakespeare nu a fost niciodată la Verona, iar balconul nu are nicio legătură cu povestea lui Romeo și Julieta.

Atracția turistică rămâne populară, deși săptămâna trecută a fost impusă o taxă de 12 de euro pentru vizitarea obiectivului. De asemenea, trebuie menționat faptul că balconul nici măcar nu a existat până în anul 1930, ceea ce demonstrează că atracția turistică este doar o modalitate de a face bani.

Experții au stabilit atracțiile de evitat în Marea Britanie

A doua atracție de evitat se află în Marea Britanie. Piața Leicester din Londra este renumită, însă autorii listei i-au găsit punctele slabe. Piața este foarte aglomerată și are numeroase fast-food-uri și magazine care se găsesc în multe alte orașe.

Cealaltă atracție din Marea Britanie care a intrat pe listă este John O’Groats, un sat din Scoția, popular în special printre vizitatorii din străinătate. „Întregul concept al lui John O’Groats este o minciună. Nu este și nu a fost niciodată cel mai nordic punct britanic. Această distincție se cuvine lui Dunnet Head, aflat la câțiva kilometri de drum”, spune publicația.

Atracții de evitat din cauza aglomerației

Chiar lângă Marea Britanie se află Piatra Blarney din Irlanda. Cozi uriașe de oameni stau la coadă aici pentru a săruta faimoasa piatră. Totuși, criticii au numit-o o pierdere de timp și i-au îndemnat adesea pe turiști să evite aglomerația. Tot din cauza aglomerației nu sunt recomandate vizitele la Laguna Albastră din Islanda și la Luvru, în sala unde este expusă Mona Lisa.

În schimb, Mica Sirenă din Copenhaga este considerată neinteresantă și departe de alte atracții din capitala daneză.

Cele mai dezamăgitoare zece atracții turistice de evitat în 2026 sunt: Balconul Julietei din Verona, Piața Leicester din Londra, Laguna Albastră din Islanda, Piatra Blarney din Irlanda, Reeperbahn din Hamburg, Manneken Pis din Bruxelles, Mona Lisa din Paris, gondola din Veneția, Mica Sirenă din Copenhaga și John O’Groats dim Scoția.