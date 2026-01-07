Cinci locuri celebre din Spania, de evitat de către turiști în 2026

Turiștii sunt sfătuiți să evite cinci zone foarte populare de vacanță din Spania. Sfatul vine de la James Smith, fondatorul Learn Spanish with James, care vorbește despre capcanele pe care turiștii trebuie să le evite pentru a avea o vacanță mai bună, potrivit Express. James Smith locuiește în Spania și consideră că țara este superbă, mai ales dacă turiștii știu unde să meargă.

El avertizează că există o diferență uriașă între locurile pe care localnicii le cunosc și le iubesc și zonele pe care turiștii le frecventează în număr mare.

Prima pe lista cu zone de evitat este cea mai faimoasă stradă a Barcelonei: La Rambla. Aceasta atrage milioane de oameni în fiecare an, dar este ticsită de restaurante supraevaluate, magazine cu suveniruri și hoți de buzunare. James Smith consideră că „La Rambla a devenit victima propriei faime, este atât de concentrată pe turiști încât și-a pierdut orice caracter autentic.”

În schimb, el le recomandă oamenilor să meargă la El Born sau Gràcia.

„Aceste cartiere pulsează de o energie autentică a Barcelonei. Veți găsi cafenele unde localnicii își beau cafeaua dimineața, magazine artizanale care vând produse lucrate manual și restaurante unde meniul este mai întâi în catalană. Arhitectura este la fel de uimitoare, dar veți avea de fapt spațiu să o apreciați”, a explicat James Smith.

Locuri de evitat și în Madrid

În Madrid, turiștii se adună la Puerta del Sol pentru a face poze, dar trebuie să evite aglomerația, vânzătorii ambulanți agresivi și lanțurile de magazine.

Smith susține că nu există nimic în această parte a Madridului ce nu poate fi găsit și în alte orașe europene importante. Turiștii care vor o experiență reală, autentică, sunt trimiși să exploreze La Latina, unde străzile pietruite șerpuiesc pe lângă taverne, iar piețele tradiționale oferă artă și bijuterii spaniole autentice.

„Pentru o atmosferă autentică din Madrid, vizitează Plaza Mayor dimineața devreme, înainte de sosirea grupurilor de turiști, când vânzătorii de la piață se instalează, iar localnicii iau micul dejun”, a mai spus expertul.

A treia capcană turistică este tot din Barcelona. Faimosul Park Güell, deși este superb, are acces restricționat. Turiștii plătesc un bilet care oferă program limitat, iar în interior turiștii sunt mai preocupați de evitarea aglomerației decât de admirarea faimoasele clădiri, alei și bănci din mozaic.

„Park Güell a devenit atât de controlat și comercial încât a pierdut bucuria spontană pe care probabil a intenționat-o Gaudí”, a spus James Smith.

În schimb, el recomandă o excursie până la Bunkers del Carmel care oferă priveliști uluitoare asupra orașului.

Acest fost sit antiaerian oferă o panoramă de 360 de grade a întregului oraș. Este gratuit, accesibil oricând și îndrăgit de localnicii care se adună în special pentru a admira apusul soarelui.

Benidorm și Ibiza: se poate mai bine

Benidorm și Ibiza sunt alte destinații populare printre turiștii din întreaga lume considerate capcane turistice.

„Scena petrecerilor își are locul ei, dar nu este reprezentativă pentru ceea ce face Ibiza specială”, a susținut Smith.

El îi sfătuiește pe turiști să ia un feribot spre Formentera sau să exploreze partea de nord a insulei Ibiza unde există golfuri ascunse și sate vechi.

În ceea ce privește Benidormul, dacă turiștii caută autenticitatea, mai bine renunță.

„Benidorm servește unui scop pentru anumiți călători, dar dacă tu cauți cultura spaniolă sau viața autentică de pe coastă, nu o vei găsi aici”, a adăugat James Smith.

El le recomandă turiștilor să viziteze sate precum Altea sau Guadalest în munți, unde familiile spaniole își petrec vacanța, iar restaurantele servesc paella adevărată în loc de un mic dejun internațional.