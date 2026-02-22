Legi ciudate din Thailanda care îți pot strica vacanța. Turiștii riscă ani grei de închisoare dacă fac aceste lucruri banale

Thailanda este faimoasă pentru plajele sale paradisiace, templele colorate, mâncarea extrem de picantă și masajele care te lasă complet fără energie. Însă, printre porții de pad thai, merită să nu uiți că această țară aparent relaxată are și una dintre cele mai neobișnuite legislații din Asia de Sud-Est.

În Thailanda există un cod legal care ar putea să dea fiori reci oricărui turist neatent. Așa că, dacă plănuiești o călătorie în Țara Zâmbetelor, mai bine arunci o privire peste această listă. Iată câteva motive neobișnuite, dar cât se poate de reale, pentru care ai putea ajunge să dai explicații poliției thailandeze.

1. Să critici regele (chiar și în glumă)

Legea de lezmajestate din Thailanda este una dintre cele mai stricte din lume. Nu ai voie să critici, să ironizezi sau să ridiculizezi monarhul, familia regală sau chiar animalele regale. Nu este o exagerare: un cetățean thailandez a fost judecat după ce a făcut comentarii ironice pe rețelele sociale despre câinele regelui.

Ambiguitatea legii permite interpretări foarte largi. O conversație înregistrată, un meme înțeles greșit sau chiar un gest pot fi considerate ofensatoare. Așa că prudența este esențială.

2. Să ieși din casă fără lenjerie intimă

Da, ai citit bine. Din punct de vedere tehnic, este ilegal să ieși din casă fără lenjerie intimă. Evident, poliția nu face controale aleatorii, însă dacă ești oprit pentru alt motiv și situația este descoperită, poate fi considerată o abatere suplimentară.

Este una dintre acele legi vechi, rareori aplicate, dar încă existente, care par desprinse dintr-un manual de bune maniere din altă epocă.

3. Să conduci fără tricou

La 35 de grade și umiditate ridicată, mersul fără tricou poate părea perfect normal. Totuși, în Thailanda este ilegal să conduci orice vehicul fără tricou.

Nu contează dacă mergi doar câteva străzi sau vii direct de la plajă. Dacă poliția te oprește la volan fără tricou, poți primi amendă pentru lipsă de decență publică. Conform legii, poți transpira cât vrei, dar trebuie să porți tricou.

4. Vapatul, un obicei interzis

Țigările electronice sunt interzise în Thailanda. Nu doar vânzarea, ci și utilizarea sau introducerea lor în țară. Mai mulți turiști au avut probleme după ce au fost prinși vapând în spații publice, existând cazuri de amenzi sau chiar rețineri.

Chiar dacă uneori par ușor de găsit, legea este clară. Cel mai sigur este să nu aduci un vape cu tine.

5. Să calci pe o bancnotă

Imaginează-ți că alergi după o bancnotă de 20 de baht luată de vânt și o calci ca să o oprești. În Thailanda, acest gest poate fi considerat ilegal. Motivul este simplu: toate bancnotele poartă chipul regelui, iar deteriorarea sau lipsa de respect față de imaginea acestuia poate intra sub incidența legii de lezmajestate.

Monarhia este tratată cu un respect extrem, iar gesturile aparent banale pot avea consecințe serioase

6. Săruturile în public

Deși Thailanda este o destinație populară pentru cupluri, manifestările publice intense de afecțiune nu sunt bine văzute. Săruturile prelungite în spații publice pot fi considerate nepotrivite și, teoretic, sancționabile, mai ales în zonele rurale sau în locurile sacre.

În practică, este mai ales o chestiune de respect față de normele locale.

7. Modificarea drapelului național

Alterarea drapelului Thailandei, inclusiv folosirea lui în designuri modificate sau pe articole vestimentare într-un mod considerat nepotrivit, poate fi interpretată ca o infracțiune serioasă.

Drapelul este un simbol național sacru și trebuie tratat cu respect. Este recomandat să eviți hainele care folosesc steagul în zone considerate ofensatoare.

8. Prea multe cărți în bagaj

Puțin cunoscută, dar reală, este și limita privind importul unor publicații străine. Mai ales dacă acestea abordează teme religioase, politice sau legate de drepturile omului.

Transportarea mai multor cărți despre budism, politică sau istorie recentă poate ridica suspiciuni la vamă. Nu este ceva frecvent, dar nici imposibil, așa că prudența nu strică.