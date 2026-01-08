Ghizii de pe Vulcanul Etna protestează față de noile restricții impuse pentru turiști

Autoritățile din orașul Catania au suspendat sau restricționat excursiile pentru a vedea fluxurile de lavă ale vulcanului, determinând ghizii să intre în grevă pentru prima dată în ultimele decenii și lăsând turiștii nemulțumiți cu mai puține opțiuni de a vedea spectacolul de aproape.

Zeci de ghizi au manifestat miercuri în fața porții de acces la fluxul de lavă al Muntelui Etna, calificând noile restricții ca fiind excesive și afirmând că fluxurile de lavă se mișcă suficient de lent pentru a putea fi admirate în siguranță, așa cum s-a făcut și în trecut, potrivit Associated Press.

„Aceste măsuri anulează efectiv rolul ghizilor, lipsindu-i de competențele, funcția și responsabilitatea profesională”, se arată într-o declarație a consiliului regional al ghizilor.

Curgerea lavei este deosebit de spectaculoasă după apusul soarelui, dar, conform noilor reguli, excursiile sunt permise doar până la amurg și nu se poate apropia la mai puțin de 200 de metri de curgerea lavei. De asemenea, limita existentă anterior de 10 persoane per grup este aplicată cu strictețe, inclusiv cu ajutorul dronelor.

Muntele Etna este cel mai activ vulcan din Europa și cel mai mare de pe continent. Acesta atrage drumeții și excursioniști pe versanții săi, în timp ce turiștii mai puțin aventuroși îl pot admira de la distanță, cel mai impresionant fiind din Marea Ionică.

Cu o înălțime de 3.350 de metri și o lățime de 35 de kilometri, gigantul sicilian oferă frecvent un loc în primul rând pentru a admira puterea naturii. În iunie anul trecut, o erupție masivă i-a forțat pe turiști să fugă de vulcan după ce un nor de gaze, cenușă și roci la temperaturi ridicate, înalte de câțiva kilometri, s-a ridicat în aer deasupra lor.

Ultimele restricții au fost adoptate după ce Muntele Etna a început o serie de erupții în ajunul Crăciunului.

Frontul de lavă cel mai avansat a atins 1.360 de metri deasupra nivelului mării, înainte de a se opri și de a intra într-o fază de răcire după o călătorie de aproximativ 3,4 kilometri, au declarat autoritățile locale. Vulcanologii spun că fluxul de lavă nu reprezintă un pericol pentru zonele rezidențiale din apropiere.

Institutul Național de Geofizică și Vulcanologie din Italia a confirmat săptămâna aceasta că erupția vulcanului Etna continuă, dar a declarat că fronturile de lavă se răcesc și nu avansează mai departe.

„Este un flux de lavă care coboară foarte încet pe o zonă care acum este plată sau semi-plat”, a declarat Dario Teri, 43 de ani, membru al asociației ghidurilor alpine și vulcanice din Sicilia, care a participat la protestul de miercuri.

Ghizii, care se așteaptă să continue greva în zilele următoare, speră să ajungă la un compromis cu autoritățile care să le protejeze profesia și să asigure în același timp siguranța vizitatorilor.

Claudia Mancini, o turistă în vârstă de 32 de ani, a declarat că a venit din Palermo pentru o excursie cu un ghid pe Muntele Etna. „Din păcate, am primit vestea proastă că toate activitățile au fost anulate”, a spus Mancini, adăugând că simpatizează cu ghizii într-o situație care „nu face pe nimeni fericit”.