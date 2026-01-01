Un incendiu a distrus o biserică istorică din Amsterdam

Două persoane au murit în Olanda în accidente provocate de artificii și au existat incidente sporadice de violență în timp ce țara sărbătorea Anul Nou, iar într-un incident separat, o biserică istorică din inima Amsterdamului a ars, potrivit Reuters.

În mod tradițional, Olanda sărbătorește Anul Nou prin aprinderea propriilor artificii, ceea ce provoacă sute de răniți și pagube de milioane de euro în fiecare an. Anul acesta, aproximativ 250 de persoane au fost arestate în ajunul Anului Nou, iar în mai multe orașe au fost desfășurate forțe de ordine antirevoltă, a declarat poliția.

„Impactul focurilor de artificii și al incendiilor intense din această noapte de Revelion în unele zone a fost absolut devastator. Violența țintită împotriva serviciilor de urgență și a poliției a fost din nou intensă”, a declarat poliția într-un comunicat joi.

Accidentele cu artificii au ucis un bărbat în vârstă de 38 de ani în Aalsmeer, aproape de Amsterdam, și un băiat din Nijmegen, un oraș din estul țării, a anunțat poliția.

Interdicție pentru vânzările de artificii

În Amsterdam, clădirea neogotică Vondelkerk, situată în apropiere de Vondelpark, centrul orașului, a fost distrusă de un incendiu care a izbucnit la scurt timp după miezul nopții.

Poliția și pompierii din Amsterdam au declarat că investighează și nu au făcut încă niciun comentariu cu privire la cauza incendiului din biserică, construită în 1872.

Revelionul din 2025 a marcat ultimul an înainte de intrarea în vigoare a unei interdicții la nivel național privind vânzarea de artificii către consumatori.

Medicii de urgență, polițiștii, pompierii și politicienii locali și naționali au militat ani de zile pentru interdicție.