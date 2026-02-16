„Ca într-un episod din Familia Simpson”. Cum au descris autoritățile jaful unor artefacte egiptene

Miguel Simon Mungarrieta Monsalve, despre care poliția a declarat duminică că nu are un domiciliu stabil, a apărut luni în fața Curții de Magistrați din Cleveland. Cererea sa de eliberare pe cauțiune a fost respinsă, scrie ABC.

Un magistrat a descris presupusele sale infracțiuni drept „bizare”, afirmând că situația pare desprinsă „dintr-un episod din Familia Simpson”, dacă nu ar fi fost atât de gravă.

Bărbatul a fost pus sub acuzare pentru o serie de infracțiuni, inclusiv patru capete de acuzare pentru distrugere intenționată, după ce ar fi pătruns prin efracție în Muzeul de Artă și Arheologie Abbey din Caboolture, vineri dimineața.

Procurorii au susținut luni în instanță că acesta a spart fereastra clădirii cu un topor pentru a intra, iar odată ajuns în interior, a spart mai multe vitrine de sticlă.

Se presupune că a furat patru artefacte din muzeu: o mască de mumie, un guler, o bijuterie și o figurină din lemn reprezentând o pisică. Instanța a aflat că acesta a provocat daune „ireparabile” și altor obiecte din muzeu, inclusiv unui inel.

Preocupări legate de legăturile cu „Biserica Catolică”

Trei dintre obiecte au fost recuperate sâmbătă după-amiază din duba lui Mungarrieta Monsalve, a precizat poliția. Instanța a auzit că acesta locuia în dubă, care era parcată la un terminal de feribot din zona de coastă a Brisbane-ului. El a fost arestat pe Insula Russell mai târziu în acea seară.

Poliția susține că, în momentul arestării, acesta avea asupra sa ultimul artefact, figurina din lemn. De asemenea, s-a menționat în instanță că bărbatul a fost pus sub acuzare și pentru posesie de LSD și canabis.

Procurorii au explicat luni cum Mungarrieta Monsalve, originar din Venezuela, le-ar fi spus că nu crede că muzeul ar trebui să dețină artefactele din cauza legăturilor instituției cu „Biserica Catolică”.

„Inculpatul a crezut că este datoria lui să achiziționeze artefactele și să le returneze la locul lor de drept… adică în Insula Russell”, a declarat procurorul în fața instanței. „Nu este locul potrivit pentru ele. În plus, avea artefactele înfășurate în steagul țării sale”.

Șir de infracțiuni violente

Procurorii au caracterizat acțiunile bărbatului ca fiind „prelungite”. Mungarrieta Monsalve a mai fost acuzat de o serie de alte infracțiuni, inclusiv încălcarea proprietății, asalt cauzator de vătămări corporale și posesie de droguri periculoase.

Instanța a aflat că acuzațiile de încălcare a proprietății și asalt se referă la fapte comise presupus în Noosa, cu o noapte înainte, unde poliția susține că acesta a intrat într-un complex de apartamente și l-a împins la pământ pe administrator.

De asemenea, poliția susține că, în timp ce se afla pe Insula Russell, Mungarrieta Monsalve a fost implicat într-o „altercație verbală” cu un grup de tineri și a agresat un copil de 11 ani.

Mungarrieta Monsalve a declarat în instanță că nu este o persoană violentă și că lucrează ca îngrijitor. El a mai spus că predă yoga persoanelor cu dizabilități. Pe parcursul procedurilor, acesta a dat din cap aprobator de mai multe ori.

Au fost propuse mai multe condiții pentru eliberarea pe cauțiune, însă poliția a obiectat cu privire la adresa propusă, menționând că este vorba despre o unitate de depozitare cu care inculpatul nu mai are nicio legătură. În final, poliția a susținut că acesta este „prea periculos”, iar magistratul a fost de acord că infracțiunile sunt „grave” și că există riscul ca acesta să comită alte fapte.

Cazul va reveni în instanță în luna martie. Duminică, personalul Muzeului Abbey a declarat că artefactele le-au fost returnate, deși prezentau unele daune minore.