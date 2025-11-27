Președintele Belarusului către Zelenski: „Negociați cu Rusia dacă vreți să păstrați granițele”

Declarațiile liderului belarus, raportate de mass-media de stat rusă și RBC-Ucraina, vin într-un context tensionat, în care Belarus a jucat un rol crucial în facilitarea invaziei Rusiei în Ucraina, scrie Kyiv Post.

Lukașenko a afirmat că nu vede „nimic” în planul de pace propus de administrația Trump care să împiedice Kievul să încheie un acord cu Rusia.

Totodată, el a lansat o amenințare voalată, susținând că Ucraina ar putea pierde rapid accesul la Marea Neagră, inclusiv porturile Odesa și Nicolaev. Liderul de la Minsk a avertizat că războiul ar putea să nu aibă „câștigători”, iar dacă va exista unul, „acesta nu va fi Uniunea Europeană”.

De la începutul invaziei ruse din februarie 2022, Belarus a furnizat Rusiei sprijin logistic semnificativ, permițând desfășurarea trupelor, rachetelor și avioanelor de pe teritoriul său. Acest rol direct implică regimul Lukașenko în conflict, iar recent, președintele Zelenski a subliniat că Lukașenko „va plăti” pentru acest sprijin.

Într-o conferință de presă, Zelenski a declarat că ucrainenii își amintesc clar cum a început invazia și că Belarusul nu poate „șterge memoria” poporului ucrainean.

Declarațiile lui Lukașenko apar într-un moment în care Statele Unite, Europa și Ucraina discută intens despre posibile modele de garanții de securitate și soluții pe termen lung pentru regiune.

Recomandarea liderului belarus de a negocia cu Rusia, chiar și într-un context de amenințare, reflectă eforturile Minskului de a-și reafirma rolul în dinamica geopolitică regională.