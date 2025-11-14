Polonia va redeschide două puncte de frontieră de la granița cu Belarus

Ministerul de Interne al Poloniei a publicat un proiect de decizie prin care confirmă redeschiderea a două puncte de trecere a frontierei cu Belarus începând de luni, 17 noiembrie.

Conform proiectului emis de ministerul polonez, punctul de la Bobrowniki va permite accesul pentru autoturisme și camioane înregistrate în Uniunea Europeană, țările EFTA și Elveția, iar punctul de la Kuznica Bialostocka va fi disponibil doar pentru autoturisme.

Potrivit proiectului, „Activitățile planificate vizează reluarea fluxului de persoane și mărfuri, ceea ce reprezintă un răspuns la așteptările în special ale unui grup mare de antreprenori, transportatori și persoane care călătoresc la muncă din Belarus în Polonia”.

Închiderea punctelor de trecere fusese decisă în septembrie, ca reacție la exercițiile militare ruso-belaruse și la incidentul în care 21 de drone rusești au pătruns în spațiul aerian polonez.

La sfârșitul lunii octombrie, Varșovia anunțase că ar putea amâna redeschiderea punctelro de frontieră din solidaritate față de Litunaia care s-a confruntat cu perturbări ale spațiului aerian provocate de baloane folosite pentru contrabandă din Belarus, incident caracterizat de oficialii de la Vilnius drept „război hibrid”.